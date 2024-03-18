Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим финские лепешки. Для этого блюда нам понадобится отварной картофель, мука, зелень, яйца, кунжут, слабосоленая рыба и соус майонезный «Грибной».
Финские лепешки – это классический бездрожжевой хлеб, который готовится из пшеничной, ячменной или ржаной муки либо картофеля. Это очень простое и вкусное блюдо. Финские лепешки можно подавать с абсолютно любым дополнением.
Берем картофель, предварительно отваренный. Перекладываем его в миску и разминаем.
Понадобится большое количество зелени. Будем использовать укроп, петрушку и кинзу. Из зелени используем только листочки. Зелень мелко нарезаем. Также понадобится свежемолотый черный перец, соль.
Вбиваем яйцо, добавляем черный кунжут. Все тщательно перемешиваем.
Постепенно добавляем муку, по две столовые ложки. Замешиваем нежное, не сильно липкое тесто. Консистенция теста на лепешки должна быть слегка густая и немного липнуть к рукам.
Делим тесто на равные части. Обваливаем шарики в муке и придаем форму руками. Толщина – приблизительно 5 миллиметров. С тестом работаем очень аккуратно – оно нежное. Осталось добавить сверху немного соли и черный кунжут.
Отправляем лепешки в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Укладываем сверху красную рыбу и добавляем соус.
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Добавляем соус. Блюдо готово!
Финские картофельные в духовке – простое и безумно вкусное блюдо из обычной картошки. Рецепт, как и способ приготовления удивляет своей легкостью. Идеальный вариант оригинального, но при этом весьма вкусного завтрака.
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