Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?

Финские лепешки – это классический бездрожжевой хлеб, который готовится из пшеничной, ячменной или ржаной муки либо картофеля. Это очень простое и вкусное блюдо. Финские лепешки можно подавать с абсолютно любым дополнением.

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим финские лепешки. Для этого блюда нам понадобится отварной картофель, мука, зелень, яйца, кунжут, слабосоленая рыба и соус майонезный «Грибной».

Берем картофель, предварительно отваренный. Перекладываем его в миску и разминаем.

Понадобится большое количество зелени. Будем использовать укроп, петрушку и кинзу. Из зелени используем только листочки. Зелень мелко нарезаем. Также понадобится свежемолотый черный перец, соль.

Постепенно добавляем муку, по две столовые ложки. Замешиваем нежное, не сильно липкое тесто. Консистенция теста на лепешки должна быть слегка густая и немного липнуть к рукам.

Делим тесто на равные части. Обваливаем шарики в муке и придаем форму руками. Толщина – приблизительно 5 миллиметров. С тестом работаем очень аккуратно – оно нежное. Осталось добавить сверху немного соли и черный кунжут.