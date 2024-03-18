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Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?

18 марта 2024 14:58
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим финские лепешки. Для этого блюда нам понадобится отварной картофель, мука, зелень, яйца, кунжут, слабосоленая рыба и соус майонезный «Грибной».

Финские лепешки – это классический бездрожжевой хлеб, который готовится из пшеничной, ячменной или ржаной муки либо картофеля. Это очень простое и вкусное блюдо. Финские лепешки можно подавать с абсолютно любым дополнением.

Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?-1

Берем картофель, предварительно отваренный. Перекладываем его в миску и разминаем.

Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?-4

Понадобится большое количество зелени. Будем использовать укроп, петрушку и кинзу. Из зелени используем только листочки. Зелень мелко нарезаем. Также понадобится свежемолотый черный перец, соль.

Вбиваем яйцо, добавляем черный кунжут. Все тщательно перемешиваем.

Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?-7

Постепенно добавляем муку, по две столовые ложки. Замешиваем нежное, не сильно липкое тесто. Консистенция теста на лепешки должна быть слегка густая и немного липнуть к рукам.

Делим тесто на равные части. Обваливаем шарики в муке и придаем форму руками. Толщина – приблизительно 5 миллиметров. С тестом работаем очень аккуратно – оно нежное. Осталось добавить сверху немного соли и черный кунжут.

Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?-10

Отправляем лепешки в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Укладываем сверху красную рыбу и добавляем соус.

Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?-13

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Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?-16

Добавляем соус. Блюдо готово!

Финские картофельные в духовке – простое и безумно вкусное блюдо из обычной картошки. Рецепт, как и способ приготовления удивляет своей легкостью. Идеальный вариант оригинального, но при этом весьма вкусного завтрака.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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