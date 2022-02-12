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Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?

12 февраля 2022 16:30
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Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Путешествуя по Брестской области, мы посетим замки, дворцы, монастыри и укрепления XI-XVI веков. Оценим белорусский Версаль эпохи «короля-солнца», принадлежащий одному из самых влиятельных и легендарных родов Восточной Европы. Наведаемся в гости, где родился и рос один из самых знаменитых и уважаемых героев Беларуси Тадеуш Костюшко. Увидим быт тех времен. Вдохновимся прекрасным образцом неоготической архитектуры XIX столетия, поражающем величием и мощью крепостных стен и поныне.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-1

Посетим монастырь картезианцев, основанный еще в ХI веке, строгий орденский устав которых требовал от монахов-отшельников крайнего аскетизма и закрытости. И закончим наш выпуск уникальным образцом оборонительного зодчества, единственной сохранившейся башней волынского типа на территории Беларуси. Размеры башни поражают: высота около 30 метров, поэтому попасть внутрь можно было только с помощью лестницы.

«Приблизительно в 80-х годах начало было, пытались что-то сделать». Житель Ружан о реставрации замка – подробнее здесь.

История создания дворца в Ружанах

Местечко Ружаны (сегодня Пружанский район, Брестская область) впервые упоминается в письменных источниках в конце XV века. В те времена Ружаны славились производством сукна и ковров, художественных поясов, керамики. Здесь же проходили большие ярмарки.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-4

Всем медовый привет, у нас все-таки медовый месяц. Первая точка нашего путешествия – это Ружанский дворцовый комплекс. Между прочим, Ружанский замок был заложен еще в 1596 году канцлером ВКЛ Львом Сапегой.
Мы его сейчас посмотрим. Разузнаем и все всем доложим.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-7

Ружанский замок был значимым центром политической жизни ВКЛ. Здесь решались многие государственные вопросы, проходили приемы послов и королей.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-10

Дворец был спроектирован таким образом, что у него было три этажа подвалов. И там хранилась вся казна рода Сапег. А еще там хранилось все их вино, там был винный погреб.
Слушай, а может что-нибудь там у них осталось или из казны, или из винного погреба?
Давай узнаем.
Пойдем и посмотрим.

Во второй половине XVII века дворец пережил не лучшие времена, был разграблен и полуразрушен. Причиной стали междоусобицы среди местной шляхты и Северная война. В 1770-е годы владелец Ружан канцлер Александр Сапега вновь отстроил резиденцию. Благодаря саксонскому архитектору Яну Самуэлю Беккеру неприступный замок превратился в утонченный дворец с садами, парками, оранжереями.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-13

Сочетая сразу два архитектурных стиля – барокко и классицизм – по красоте он не уступал знаменитому Версалю. Гордостью Ружанского дворца были богатейшие библиотека и картинная галерея.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-16

– Как холодно.
– Да, в такую погоду гулять, конечно, не очень. Кстати, ты знаешь, что в 1644 году здесь в замке останавливался король Речи Посполитой Владислав IV Ваза со своей супругой и гостями. Гостей было так много, что они не помещались все в замке, пришлось выселять людей из домов здесь, в Ружанах.
– В смысле? На улицу?
– Да, на улицу. Напоминаю, было начало января.
– И как они там жили?
– Этого я не знаю, история умалчивает.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-19

О музее в Ружанском дворце

В годы Первой мировой войны комплекс опять был разрушен, но наибольший урон дворцу нанесла Вторая мировая война. Сохранились главный и восточный корпуса, въездная брама и флигели. Летом 2008 года в старинной резиденции Сапегов начались реставрационные работы и исторические раскопки.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-22

Сзади нас уже почти восстановлен восточный корпус дворцового комплекса, а раньше в нем располагались манеж и театр. Один из самых больших и старинных в Беларуси.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-25

Как хорошо, что в отреставрированной части комплекса есть музей, где можно погреться и узнать много нового. Начнем, приступим.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-28

– Саша, смотри, ваза. Поняла?

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-31

– Нет, Валера, это не Ваза. А вот это Ваза.
– Что ты будешь делать, а?
– Владислав IV Ваза, король Речи Посполитой.

Чем уникален «Дворцовый комплекс Сапегов»?

В восточном флигеле работает музей «Дворцовый комплекс Сапегов», где можно увидеть аутентичные предметы и элементы интерьера. Один из залов посвящен династии Сапегов, в галерее проходят выставки белорусских художников.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-34

Существует такая легенда возникновения герба. После победы над ятвягами Казимир Восстановитель в 1508 году подарил рыцарю новый знак мужества герб со стрелой напоминание о том событии, когда Сапега с отрядом, окруженный врагами, вызвал подмогу, выстрелив вверх горящей стрелой. Знак заметили, помощь быстро подошла. И рыцарь спас самого себя и людей своего отряда от гибели. Горящая стрела и родовой знак воина преобразовались в красивый герб с названием «Лис».

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-37

Валера, смотри, что прочитала. Что последним этим дворцом из рода Сапег владел Евстафий Сапега, который был участником шляхетского восстания 1830-1831 годов. Поскольку восстание было подавлено, всех участников этого восстания наказали тем, что лишили имущества, конфисковали. Дворец перешел еврейскому семейству, которое организовало здесь суконное производство.

Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?-40

Купец-арендатор организовал в покоях дворца ткацкую фабрику, которая работала здесь до начала ХХ века.

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# Достопримечательности Беларуси # общество # Фотофакт

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