Комплекс несколько раз был разрушен. Почему в Ружанском дворце должен побывать каждый белорус?

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Путешествуя по Брестской области, мы посетим замки, дворцы, монастыри и укрепления XI-XVI веков. Оценим белорусский Версаль эпохи «короля-солнца», принадлежащий одному из самых влиятельных и легендарных родов Восточной Европы. Наведаемся в гости, где родился и рос один из самых знаменитых и уважаемых героев Беларуси Тадеуш Костюшко. Увидим быт тех времен. Вдохновимся прекрасным образцом неоготической архитектуры XIX столетия, поражающем величием и мощью крепостных стен и поныне.

Посетим монастырь картезианцев, основанный еще в ХI веке, строгий орденский устав которых требовал от монахов-отшельников крайнего аскетизма и закрытости. И закончим наш выпуск уникальным образцом оборонительного зодчества, единственной сохранившейся башней волынского типа на территории Беларуси. Размеры башни поражают: высота около 30 метров, поэтому попасть внутрь можно было только с помощью лестницы. «Приблизительно в 80-х годах начало было, пытались что-то сделать». Житель Ружан о реставрации замка – подробнее здесь. История создания дворца в Ружанах Местечко Ружаны (сегодня Пружанский район, Брестская область) впервые упоминается в письменных источниках в конце XV века. В те времена Ружаны славились производством сукна и ковров, художественных поясов, керамики. Здесь же проходили большие ярмарки.

– Всем медовый привет, у нас все-таки медовый месяц. Первая точка нашего путешествия – это Ружанский дворцовый комплекс. Между прочим, Ружанский замок был заложен еще в 1596 году канцлером ВКЛ Львом Сапегой.

– Мы его сейчас посмотрим. Разузнаем и все всем доложим.

Ружанский замок был значимым центром политической жизни ВКЛ. Здесь решались многие государственные вопросы, проходили приемы послов и королей.

– Дворец был спроектирован таким образом, что у него было три этажа подвалов. И там хранилась вся казна рода Сапег. А еще там хранилось все их вино, там был винный погреб.

– Слушай, а может что-нибудь там у них осталось или из казны, или из винного погреба?

– Давай узнаем.

– Пойдем и посмотрим. Во второй половине XVII века дворец пережил не лучшие времена, был разграблен и полуразрушен. Причиной стали междоусобицы среди местной шляхты и Северная война. В 1770-е годы владелец Ружан канцлер Александр Сапега вновь отстроил резиденцию. Благодаря саксонскому архитектору Яну Самуэлю Беккеру неприступный замок превратился в утонченный дворец с садами, парками, оранжереями.

Сочетая сразу два архитектурных стиля – барокко и классицизм – по красоте он не уступал знаменитому Версалю. Гордостью Ружанского дворца были богатейшие библиотека и картинная галерея.

– Как холодно.

– Да, в такую погоду гулять, конечно, не очень. Кстати, ты знаешь, что в 1644 году здесь в замке останавливался король Речи Посполитой Владислав IV Ваза со своей супругой и гостями. Гостей было так много, что они не помещались все в замке, пришлось выселять людей из домов здесь, в Ружанах.

– В смысле? На улицу?

– Да, на улицу. Напоминаю, было начало января.

– И как они там жили?

– Этого я не знаю, история умалчивает.

О музее в Ружанском дворце В годы Первой мировой войны комплекс опять был разрушен, но наибольший урон дворцу нанесла Вторая мировая война. Сохранились главный и восточный корпуса, въездная брама и флигели. Летом 2008 года в старинной резиденции Сапегов начались реставрационные работы и исторические раскопки.

Сзади нас уже почти восстановлен восточный корпус дворцового комплекса, а раньше в нем располагались манеж и театр. Один из самых больших и старинных в Беларуси.

Как хорошо, что в отреставрированной части комплекса есть музей, где можно погреться и узнать много нового. Начнем, приступим.

– Саша, смотри, ваза. Поняла?

– Нет, Валера, это не Ваза. А вот это Ваза.

– Что ты будешь делать, а?

– Владислав IV Ваза, король Речи Посполитой. Чем уникален «Дворцовый комплекс Сапегов»? В восточном флигеле работает музей «Дворцовый комплекс Сапегов», где можно увидеть аутентичные предметы и элементы интерьера. Один из залов посвящен династии Сапегов, в галерее проходят выставки белорусских художников.

Существует такая легенда возникновения герба. После победы над ятвягами Казимир Восстановитель в 1508 году подарил рыцарю новый знак мужества – герб со стрелой – напоминание о том событии, когда Сапега с отрядом, окруженный врагами, вызвал подмогу, выстрелив вверх горящей стрелой. Знак заметили, помощь быстро подошла. И рыцарь спас самого себя и людей своего отряда от гибели. Горящая стрела и родовой знак воина преобразовались в красивый герб с названием «Лис».

Валера, смотри, что прочитала. Что последним этим дворцом из рода Сапег владел Евстафий Сапега, который был участником шляхетского восстания 1830-1831 годов. Поскольку восстание было подавлено, всех участников этого восстания наказали тем, что лишили имущества, конфисковали. Дворец перешел еврейскому семейству, которое организовало здесь суконное производство.