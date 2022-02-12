«Я вернусь в Островец терапевтом». Студентка БГМУ рассказала, почему хочет поехать после учёбы домой

«В день я звоню около 200 людям». Студентка медвуза рассказала, как помогает в пандемию врачам в поликлинике – читайте здесь .

Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они только учатся лечебному делу, но с практикой процесс идет еще быстрее, особенно если он приносит ощутимую пользу. С таким настроением прием ведут шестикурсники, с уверенностью они выдают и листы нетрудоспособности. Еще немного, и диплом врача у Анны Богданович в кармане. А такой опыт накануне распределения добавляет уверенности в будущей профессии.

Анна Богданович, студентка БГМУ:

Общение с пациентами не первое, потому что практика есть в ходе программы учебы, плюс многие студенты 6-го курса работают и в стационарах, и на скорой. То есть, это полноценный визит врача. Я вернусь в Островец терапевтом. Только положительные эмоции с этой стороны, потому что очень хотела домой. 6 лет проучилась в столице, хороший город, но малая родина зовет.