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«Я вернусь в Островец терапевтом». Студентка БГМУ рассказала, почему хочет поехать после учёбы домой

12 февраля 2022 16:11
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Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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«Я вернусь в Островец терапевтом». Студентка БГМУ рассказала, почему хочет поехать после учёбы домой -1

Они только учатся лечебному делу, но с практикой процесс идет еще быстрее, особенно если он приносит ощутимую пользу. С таким настроением прием ведут шестикурсники, с уверенностью они выдают и листы нетрудоспособности. Еще немного, и диплом врача у Анны Богданович в кармане. А такой опыт накануне распределения добавляет уверенности в будущей профессии.  

«Я вернусь в Островец терапевтом». Студентка БГМУ рассказала, почему хочет поехать после учёбы домой -4

Анна Богданович, студентка БГМУ:   
Общение с пациентами не первое, потому что практика есть в ходе программы учебы, плюс многие студенты 6-го курса работают и в стационарах, и на скорой. То есть, это полноценный визит врача. Я вернусь в Островец терапевтом. Только положительные эмоции с этой стороны, потому что очень хотела домой. 6 лет проучилась в столице, хороший город, но малая родина зовет.  

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# Врачи Беларуси # общество # Наталия Филонова # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ольга Добровольская # Анна Богданович # Михаил Зданевич # Фотофакт

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