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«В день я звоню около 200 людям». Студентка медвуза рассказала, как помогает в пандемию врачам в поликлинике

12 февраля 2022 16:09
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Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Оказывают нам существенную помощь». В Минске более 700 студентов медвуза помогают врачам в поликлинике – читайте здесь.  

«В день я звоню около 200 людям». Студентка медвуза рассказала, как помогает в пандемию врачам в поликлинике-1

Ольга Добровольская, студентка БГМУ:  
Здравствуйте, вам звонят из поликлиники. Скажите, пожалуйста, сегодня вы отмечаете у себя сухой кашель, одышку?  

«В день я звоню около 200 людям». Студентка медвуза рассказала, как помогает в пандемию врачам в поликлинике-4

Ольга Добровольская, студентка 4-го курса стоматологического факультета, с понедельника, 7 февраля, помогает обзванивать пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Динамика выздоровления под контролем.  

Ольга Добровольская:  
В день я звоню около 200 людям. В нашем чек-листе есть дата опроса, есть признаки, которые мы уточняем, и мы видим, ухудшается состояние или нет. В связи с большой загруженностью поликлиники мы осознаем, что наша помощь необходима.  

# Поликлиники в Минске # общество # Наталия Филонова # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ольга Добровольская # Анна Богданович # Михаил Зданевич # Фотофакт

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