«В день я звоню около 200 людям». Студентка медвуза рассказала, как помогает в пандемию врачам в поликлинике

«Оказывают нам существенную помощь». В Минске более 700 студентов медвуза помогают врачам в поликлинике – читайте здесь .

Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Добровольская, студентка БГМУ: Здравствуйте, вам звонят из поликлиники. Скажите, пожалуйста, сегодня вы отмечаете у себя сухой кашель, одышку?

Ольга Добровольская, студентка 4-го курса стоматологического факультета, с понедельника, 7 февраля, помогает обзванивать пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Динамика выздоровления под контролем.

Ольга Добровольская:

В день я звоню около 200 людям. В нашем чек-листе есть дата опроса, есть признаки, которые мы уточняем, и мы видим, ухудшается состояние или нет. В связи с большой загруженностью поликлиники мы осознаем, что наша помощь необходима.