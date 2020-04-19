12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

Новости Беларуси. Коссовский дворец начали строить в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наше время почти столько же понадобилось и на реставрацию . 12 лет кропотливой работы. Еще немного, и добро пожаловать на бал!

Полина Саутина, а дминистратор Коссовского д ворцово- п аркового к омплекса: Во времена Пусловских эта часть называлась Бальным залом, либо еще его называли Белым залом. Функциональное назначение этого зала не изменится. Здесь также будут проводиться балы. Помимо этого, будет проводиться и регистрация брака.

В Белом зале по редким сохранившимся фотографиям восстановят семь фресок. Все внимание – внутренним интерьерам. Роскошь не мнимая, все, как и должно быть. Художники покрывают золотом стены и потолки.

Александр Липский, художник-реставратор Белреставрации:

Очень часто думают, что позолота во дворцах наносится кисточкой, краска какая-либо. На самом деле это не так. На самом деле это фольга, очень тонкая, нежная. И наносится она специализированным инструментом.

У Коссовского дворца – судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах. И сегодня все к этому идет.