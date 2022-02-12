Каждая башня носит название своего месяца. Рассказываем необычные факты о дворце Пусловских

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Что это было?

– Мне кажется, это знак. Нам пора двигаться в следующую точку нашего путешествия.

– Вперед.

Уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века находится в белорусском городке Коссово. За сказочный образ и роскошь дворец графов Пусловских или Коссовский замок еще называли «рыцарской грезой».

– В каком году построен этот замок?

– Он был построен в 1838 году и имеет 12 зубчатых башен, за что его часто сравнивают с замком.

– Здорово. Получается, башен как месяцев в году?

– Совершенно точно, каждая башня носит название своего месяца. Четыре самые высокие башни посвящены четырем самым урожайным месяцам в году. Каким?

– Май, июнь, июль и ноябрь?

– Август, конечно. Две самые главные башни носят название июля и августа.

– Говорят, что между Ружанским дворцом и этим дворцом был длинный, огромный подземный проход. Самое важное в том, что этот большой тоннель был таких размеров, что там могла проехать тройка лошадей с каретой. Представляешь? Из Ружанского дворца в Коссовский дворец можно было попасть примерно за час по этому тоннелю. Смотри, фонтан со львами.

– Кстати, я не знаю, связано это или нет, но существует легенда, что во дворце жил настоящий лев, которого выпускали ночью, чтобы он охранял дворец.

– Подожди, от кого охранял дворец? От тех, кто там живет?

– Получается, что так.

– Здорово.

Здание состоит из центрального двухэтажного корпуса и двух боковых крыльев, а благодаря граненым зубчатым башням его часто называют миниатюрным замком. Коссовский дворец и «белорусский Колизей»: что еще посмотреть туристам в Брестской области – подробнее здесь. Во дворце более 100 помещений, и ни одного проходного. Благодаря системе коридоров и особому расположению окон, на протяжении двух с половиной дней в году солнечный свет полностью заливал один из покоев. В это время хозяева праздновали День комнаты, по-особому украшая ее и проводя там много времени.

– Честно говоря, дворец Пусловских вообще славился своими залами. Например, это белый зал. В нем танцевали. Был еще розовый, в котором музицировали. Черный, как думаешь, что в черном делали?

– Есть у меня вариант, но думаю, что не он. В карты играли. Это самая главная забава того времени.

– Ты прочитал.

– Нет.

– А еще был парадный зал, в котором был стеклянный пол, под которым плавали рыбки настоящие.

– Вот денег было у людей. Мое почтение.

– Но это не доказано, правда. Может, и не плавали рыбки.

– Но денег все равно было много. Пойдем дальше.

– Давай потанцуем.