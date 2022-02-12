«Делал первую довольно удачно». Пенсионер пришёл в поликлинику сделать прививку для профилактики

Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В день я звоню около 200 людям». Студентка медвуза рассказала, как помогает в пандемию врачам в поликлинике – читайте здесь.

Михаил Александрович пришел в поликлинику с профилактической миссией: сделать прививку от COVID-19.