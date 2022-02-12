«Делал первую довольно удачно». Пенсионер пришёл в поликлинику сделать прививку для профилактики
Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Михаил Александрович пришел в поликлинику с профилактической миссией: сделать прививку от COVID-19.
Михаил Зданевич:
Делал первую довольно удачно, у меня никаких проблем не было. Жена болела, а я сделал, вроде у меня прошло все мимо. Правнуки не привились, они еще маленькие совсем. А так да, прививаемся.
Вакцинация, отмечают медики, лучший способ защитить себя от серьезных последствий в случае встречи с коронавирусом. Исследователи итальянского Высшего института здоровья уверяют, что люди, не сделавшие прививку, сильно рискуют. Вероятность летального исхода у невакцинированных возрастает в 25 раз по сравнению с теми, кто получил бустерную дозу вакцины.
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