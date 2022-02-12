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«Делал первую довольно удачно». Пенсионер пришёл в поликлинику сделать прививку для профилактики

12 февраля 2022 16:13
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Новости Беларуси. На помощь врачам в больницы и поликлиники пришли студенты медицинских вузов и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Михаил Александрович пришел в поликлинику с профилактической миссией: сделать прививку от COVID-19.  

«Делал первую довольно удачно». Пенсионер пришёл в поликлинику сделать прививку для профилактики -1

Михаил Зданевич:  
Делал первую довольно удачно, у меня никаких проблем не было. Жена болела, а я сделал, вроде у меня прошло все мимо. Правнуки не привились, они еще маленькие совсем. А так да, прививаемся.  

«Делал первую довольно удачно». Пенсионер пришёл в поликлинику сделать прививку для профилактики -4

Вакцинация, отмечают медики, лучший способ защитить себя от серьезных последствий в случае встречи с коронавирусом. Исследователи итальянского Высшего института здоровья уверяют, что люди, не сделавшие прививку, сильно рискуют. Вероятность летального исхода у невакцинированных возрастает в 25 раз по сравнению с теми, кто получил бустерную дозу вакцины.  

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# Вакцинация # общество # Наталия Филонова # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ольга Добровольская # Анна Богданович # Михаил Зданевич # Фотофакт

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