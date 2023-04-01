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«Мы сплотились все сообща. И я только за Президента!» Белорусы обсуждают Послание Лукашенко – собрали несколько мнений

01 апреля 2023 08:54
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Новости Беларуси. Белорусы внимательно следили за посылами и задачами, которые обозначил глава государства в своем Послании. В итоге каждый смог обозначить для себя самое главное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши корреспонденты пообщались с жителями разных городов страны.

«Мы сплотились все сообща. И я только за Президента!» Белорусы обсуждают Послание Лукашенко – собрали несколько мнений-1

Неслучайно в условиях, когда вокруг нашей страны формируется немало провокаций, Президент уделил особое внимание безопасности нашего государства. Белорусы должны чтить и понимать тот мир, который создан на территории нашей страны – это наше совместное достижение. И совместными усилиями, прикладывая максимум стараний, выходя из каких-то провокационных ситуаций, мы сможем сохранить мир и безопасность нашего народа. Особенно в Год мира и созидания.

«Мы сплотились все сообща. И я только за Президента!» Белорусы обсуждают Послание Лукашенко – собрали несколько мнений-4

То, что Президент создал такие условия, что белорусский народ не вступает в войну, не участвует в этой войне, не несет потерь, жертвы, – в нашей жизни дорого стоит.

«Мы сплотились все сообща. И я только за Президента!» Белорусы обсуждают Послание Лукашенко – собрали несколько мнений-7

Мы, белорусы, сплотились все сообща. И я только за Президента. Наша молодежь пусть стремится к лучшему.

«Мы сплотились все сообща. И я только за Президента!» Белорусы обсуждают Послание Лукашенко – собрали несколько мнений-10

Много внимания было посвящено именно безопасности нашей страны, тому, что складывается вокруг нашей страны. Я считаю это очень важным, потому что людям надо понимать и знать, как мы будем действовать и в принципе что происходит.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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