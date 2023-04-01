«Мы сплотились все сообща. И я только за Президента!» Белорусы обсуждают Послание Лукашенко – собрали несколько мнений

Новости Беларуси. Белорусы внимательно следили за посылами и задачами, которые обозначил глава государства в своем Послании. В итоге каждый смог обозначить для себя самое главное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты пообщались с жителями разных городов страны.

Неслучайно в условиях, когда вокруг нашей страны формируется немало провокаций, Президент уделил особое внимание безопасности нашего государства. Белорусы должны чтить и понимать тот мир, который создан на территории нашей страны – это наше совместное достижение. И совместными усилиями, прикладывая максимум стараний, выходя из каких-то провокационных ситуаций, мы сможем сохранить мир и безопасность нашего народа. Особенно в Год мира и созидания.

То, что Президент создал такие условия, что белорусский народ не вступает в войну, не участвует в этой войне, не несет потерь, жертвы, – в нашей жизни дорого стоит.