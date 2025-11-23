Во Вьетнаме из-за наводнений погибли по меньшей мере 90 человек

В Центральном Вьетнаме число жертв наводнений и схода оползней достигло 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет ТАСС.

Стихия, вызванная неделей проливных дождей, причиняет наибольший ущерб в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг.

Более тысячи домов и административных зданий были повреждены, около 200 тысяч строений затоплены, нарушено движение на национальных автомагистралях и железных дорогах.

Наводнением уничтожено 80 тысяч гектаров посевов и более 100 тысяч гектаров фруктовых плантаций, погибло около 3,5 миллиона сельскохозяйственных животных и птиц. Экономический ущерб оценивается более чем в 341 миллион долларов. На устранение последствий были мобилизованы десятки тысяч военных и полицейских.

Силы защиты используют вертолеты, водные суда и спецтехнику для эвакуации населения и доставки помощи. В районы, пострадавшие от стихии, направляются медикаменты, продукты питания, вода и предметы первой необходимости.

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