США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk Украине

США изучают возможность поставки ракет «Томагавк» в Украину в качестве части гарантий безопасности в случае возможного мирного урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.

В администрации Дональда Трампа считают, что предложенные меры недостаточно убедительны, и обсуждаются корректировки условий, в том числе численность украинской армии. Поставки ракет считаются альтернативой размещению иностранных войск.

Ранее Украина уже просила США о таких поставках, но Вашингтон отложил решение, отдав предпочтение дипломатии. Москва же предупреждает, что переброска ракет повлечет за собой новую обостренную ситуацию и потребует ответных мер.

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