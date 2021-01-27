Коллективу Комитета государственного контроля представили нового руководителя

Новости Беларуси. Коллективу Комитета госконтроля 27 января представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президент назначил Василия Герасимова на пост главы ведомства. До этого момента он исполнял обязанности председателя КГК.

Свою работу Василий Герасимов начинал в Высшем хозяйственном суде Беларуси. После трудился в Госконтроле, в том числе возглавлял региональное подразделение в Гродненской области. Набирался опыта и на месте помощника Президента по Брестскому региону. Потому тема контроля ему не нова.

Как отметил премьер-министр Роман Головченко, данное назначение является высокой оценкой той работы, которая была проделана Комитетом под руководством Василия Герасимова с сентября 2020 года.