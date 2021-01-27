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Коллективу Комитета государственного контроля представили нового руководителя

27 января 2021 17:02
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Новости Беларуси. Коллективу Комитета госконтроля 27 января представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Президент назначил Василия Герасимова на пост главы ведомства. До этого момента он исполнял обязанности председателя КГК.    

Коллективу Комитета государственного контроля представили нового руководителя-1

Свою работу Василий Герасимов начинал в Высшем хозяйственном суде Беларуси. После трудился в Госконтроле, в том числе возглавлял региональное подразделение в Гродненской области. Набирался опыта и на месте помощника Президента по Брестскому региону. Потому тема контроля ему не нова.  

Коллективу Комитета государственного контроля представили нового руководителя-4

Как отметил премьер-министр Роман Головченко, данное назначение является высокой оценкой той работы, которая была проделана Комитетом под руководством Василия Герасимова с сентября 2020 года.

Коллективу Комитета государственного контроля представили нового руководителя-7

На КГК были возложены особые функции, которые здесь реализовали на самом высоком уровне. Теперь коллективу ведомства предстоит заняться решением новых непростых государственных задач.   

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# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Роман Головченко # Фотофакт

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