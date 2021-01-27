Дмитрий Мезенцев: масштаб того, что сделал Ленинград, города-герои, столь велик, что нам нужны годы, чтобы осмыслить всё

Новости Беларуси. 27 января – 77-летие снятия блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В музее Великой Отечественной войны состоялся символический обмен печатным достоянием Беларуси и России, где отражено множество фрагментов о войне и общей Победе советского народа.

Международным фондом «Петербургская фотолетопись» в музей Великой Отечественной войны Беларуси передана сотня снимков, объединённых в выставку «Навстречу Победе». Белорусская же сторона ответила подлинными открытками и письмами из блокадного города.

В торжественном обмене приняли участие дипломаты посольства Российской Федерации и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Под куполом музея собрались десятки ветеранов, которые застали блокаду Ленинграда совсем в юном возрасте, но до сих пор помнят ужас того времени и готовы передавать историю Победы подрастающему поколению.

Горгония Яржембицкая, секретарь Белорусского союза блокадников, ветеран Великой Отечественной войны:

В моей семье память всегда будет. У меня медали «За оборону Ленинграда» папины и мамины и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Эти медали уже хранят моя дочь, внук. Конечно, это все останется. У меня внук рос – он всегда отрезал горбушечку, чтобы бабушке она лежала, понимаете? Все равно мы заложили в своих детях, своих внуках. Молодому поколению хочется сказать, что мир настолько хрупок – его надо защищать. Чтобы они защищали этот мир, который был завоеван когда-то.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Здесь, в музее Победы, собрались десятки и десятки ветеранов, жители блокадного города, которые сегодня для себя видят своей малой родиной Беларусь. Мы сверили позиции – как мы живем сегодня, правильно ли мы поступаем, достойны ли мы того подвига, который принес нам Победу и мир на земли Беларуси, России, стран Содружества, Победу, которую принес советский солдат. Недопустимо искажение исторической памяти, принижение подвига, а масштаб того, что сделал Ленинград, города-герои, столь велик, что нам еще нужны годы и годы, чтобы осмыслить все то, что было сделано.

Блокада Ленинграда – самая трагическая страница Второй мировой войны. Она длилась 872 дня и лишила жизни миллион человек. Сегодня в Беларуси лишь более трех сотен ветеранов, переживших этот страшный период. В Минске их чуть больше сотни.