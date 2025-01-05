Коллектив Молодёжного театра эстрады удостоен премии Президента «За духовное возрождение»

Глава государства вручает высокие награды лично, в торжественной обстановке. Впервые такая церемония прошла в Беларуси в 1998 году, а сама премия была учреждена годом ранее. В то время наша страна переживала не самый простой период, но наши ценности, среди которых духовность, толерантность, стремление к миру, – это основа, которая и помогала стойко перенести сложности и в который раз возродиться. Поэтому и время для присуждения таких наград выбрано неслучайно. Рождество – это не просто зимний праздник, а торжество духовного возрождения. Отсюда и название. С глубоким смыслом и символизмом.

Среди тех, кто в 2025 году удостоен специальной премии Президента, – коллектив Молодежного театра эстрады.

В студию присоединились директор Молодежного театры эстрады Сергей Медведев и заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.

Ольга Коршун, СТВ:

Добрый вечер, Сергей Владимирович, Жанет. Мы поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. Для вас 2025-й начался с приятных новостей. Скоро встреча с главой государства. Что для вас значит эта награда и как коллектив воспринял такую новость?