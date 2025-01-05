Коллектив Молодёжного театра эстрады удостоен премии Президента «За духовное возрождение»

На днях Президент присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На днях Президент присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Глава государства вручает высокие награды лично, в торжественной обстановке. Впервые такая церемония прошла в Беларуси в 1998 году, а сама премия была учреждена годом ранее. В то время наша страна переживала не самый простой период, но наши ценности, среди которых духовность, толерантность, стремление к миру, – это основа, которая и помогала стойко перенести сложности и в который раз возродиться. Поэтому и время для присуждения таких наград выбрано неслучайно. Рождество – это не просто зимний праздник, а торжество духовного возрождения. Отсюда и название. С глубоким смыслом и символизмом.
Среди тех, кто в 2025 году удостоен специальной премии Президента, – коллектив Молодежного театра эстрады.
В студию присоединились директор Молодежного театры эстрады Сергей Медведев и заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.
Ольга Коршун, СТВ:
Добрый вечер, Сергей Владимирович, Жанет. Мы поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. Для вас 2025-й начался с приятных новостей. Скоро встреча с главой государства. Что для вас значит эта награда и как коллектив воспринял такую новость?
Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:
Безусловно, это знаковое, большое и приятное событие для всего коллектива. Это огромная честь и большая ответственность, которую, в свою очередь, эта награда на нас накладывает. И, конечно, мы не должны почивать на лаврах в данном случае, а это говорит о том, что мы будем продолжать нашу работу в связи с этими гражданско-патриотическими проектами, духовно-нравственными проектами.
Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
Для меня это огромная гордость, в первую очередь, за мой родной Молодежный театр эстрады. Мы все работаем на одно общее дело – это служить нашему народу, нашей стране и нашему личному зрителю. И мне очень приятно, что я работаю в этом потрясающем месте, где каждый человек понимает, для чего он там находится.
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