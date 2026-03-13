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Новости по тегу #Сергей Медведев

Цифровые технологии смогут заменить академическое искусство – ответил директор Молодежного театра эстрады
13 марта 2026 14:21

Цифровые технологии смогут заменить академическое искусство – ответил директор Молодежного театра эстрады

Что у девушки на уме? Молодёжный театр эстрады решил разобраться – директор о программе к 8 Марта
02 марта 2026 08:45

Что у девушки на уме? Молодёжный театр эстрады решил разобраться – директор о программе к 8 Марта

Молодёжный театр эстрады стал Заслуженным коллективом Республики Беларусь – поговорили с директором
11 декабря 2025 07:44

Молодёжный театр эстрады стал Заслуженным коллективом Республики Беларусь – поговорили с директором

«Как мама сказала». Молодёжный театр эстрады подготовил концертную шоу-программу ко Дню матери
13 октября 2025 14:28

«Как мама сказала». Молодёжный театр эстрады подготовил концертную шоу-программу ко Дню матери

Сергей Медведев назвал основную миссию Молодёжного театра эстрады
18 мая 2025 15:25

Сергей Медведев назвал основную миссию Молодёжного театра эстрады

Проводят кастинги! Кадровый голод в театре – каких актёров ищут? Рассказал Сергей Медведев
18 мая 2025 15:14

Проводят кастинги! Кадровый голод в театре – каких актёров ищут? Рассказал Сергей Медведев

«А министр будет играть?» Какие постановки собирают полные залы в Театре эстрады?
18 мая 2025 15:03

«А министр будет играть?» Какие постановки собирают полные залы в Театре эстрады?

О миссии театра эстрады, монетизации и начале карьерного пути – большой разговор с Сергеем Медведевым
18 мая 2025 07:50

О миссии театра эстрады, монетизации и начале карьерного пути – большой разговор с Сергеем Медведевым

У нас в главной роли играет министр культуры! Это стало изюминкой мюзикла – Сергей Медведев
18 мая 2025 07:42

У нас в главной роли играет министр культуры! Это стало изюминкой мюзикла – Сергей Медведев

Народный артист Беларуси Василий Раинчик отметил 75-летие масштабным концертом в Минске
10 марта 2025 18:21

Народный артист Беларуси Василий Раинчик отметил 75-летие масштабным концертом в Минске

Коллектив Молодёжного театра эстрады удостоен премии Президента «За духовное возрождение»
05 января 2025 17:51

Коллектив Молодёжного театра эстрады удостоен премии Президента «За духовное возрождение»

В Минске состоялась премьера детской новогодней сказки «Как медведь Потапыч Новый год спасал»
02 января 2025 09:18

В Минске состоялась премьера детской новогодней сказки «Как медведь Потапыч Новый год спасал»