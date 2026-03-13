Новости по тегу #Сергей Медведев

Если правильно, грамотно и на пользу дела пользоваться современными технологиями, то в содружестве с академическим искусством, это может дать какие-то удивительные, новые и очень красивые результаты.
В рамках проекта «У девушки на уме...» готовится очень красивое, грандиозное событие, – рассказали директор и артистка театра.
Сергей Медведев рассказал, как коллектив шел к этому почетному званию и какие новые программы готовят для зрителей.
В канун одного из самых трогательных праздников, Дня матери, мы по традиции задумываемся о том, как лучше всего выразить свою любовь и благодарность. Один из красивых способов подарить маме праздник, например, билет в Молодежный театр эстрады.
«Когда Президент открывал театр, именно он и заложил эту суть: чтобы молодые исполнители приходили и становились в один ряд с мэтрами, народными, заслуженными артистами».
«Сегодня у нас, например, категорическая недостаточность актеров мужчин 35-40+. Средний возраст. Потому что эти роли характерные. Их молодой человек не сыграет. Слишком взрослый человек их тоже не сыграет. Другая фактура».
Многие звонят в кассу и говорят: «Алло, будет спектакль «Джек-потрошитель?» – «Да». – «А министр будет играть?»
«Рецепт жизни все-таки в традиционных семейных ценностях. Меньше жалеть себя, а больше любить работу, ее процесс и наслаждаться результатом».
Директор Молодежного театра эстрады рассказал, как работать с министром культуры.
Василия Раинчика чествовали 10 марта на сцене Молодежного театра в Минске. Поздравить мэтра собрались не только друзья и коллеги, но и ученики.
Время для присуждения таких наград выбрано неслучайно. Рождество – это не просто зимний праздник, а торжество духовного возрождения. Отсюда и название. С глубоким смыслом и символизмом.
Роли в спектакле исполняют артисты Молодежного театра эстрады, которые с удовольствием покидают сцену, чтобы пообщаться со зрителями в зале.
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