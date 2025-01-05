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«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента

05 января 2025 17:19
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Беларусь вступила в новый год, и мы это сделали красиво, спокойно и мирно. Пожалуй, это наше главное достижение, которое нужно сохранить и приумножить в 2025-м. Хотя по ощущениям и тем событиям, которые произошли в мире уже буквально в первые дни нового года – украинская газовая блокада, теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе – нас ждет непростое, но для истории и для нашего будущего определенно важное время, которое нужно пройти и пережить. Беларусь продолжит развиваться в мирном русле. Перспективы созидания в новогоднем поздравлении подчеркнул Президент, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-2

Традиционное обращение главы государства за 10 минут до начала года – это не только поздравительная речь и подведение итогов, а еще и посылы к дальнейшему развитию страны. Без лишнего пафоса, доступным языком, по-свойски Александр Лукашенко рассказал белорусам о перспективах ближайших начинаний. В 2025 год наша страна входит без геополитических амбиций, а с вполне конкретными приземленными планами – качественно улучшать наш быт и окружающую инфраструктуру. Первый год пятилетки качества будет Годом благоустройства страны. Этот посыл понятен всем белорусам, которые не оторвались от корней и патернов национального кода.

Поздравление Президента Александра Лукашенко белорусскому народу с Новым 2025-м годом читайте здесь.

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-4

Гостеприимство и чистоту Беларуси оценивают гости из десятков стран. Это ведь не только туристический потенциал, это, что называется, пропаганда белорусской модели развития. Речь Президента миллионы телезрителей поддержали звоном бокалов. Каждый третий житель Беларуси смотрел обращение Президента – это больше 2,5 миллиона человек. Присоединились и пользователи интернета. На YouTube-платформах республиканских СМИ больше 450 тысяч просмотров и сотни тысяч лайков. Приветы долетели даже из Камчатки, а в своих поздравлениях наши соседи переходили на белорусский язык.

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-6

Дорогая Беларусь, привет с Камчатки! С Новым годом всем белорусам, россиянам, всем людям Земли. Здоровья и счастья! Пусть будет мирное небо. Всех благ всем!

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-8

Братья и сестры, белорусы и белоруски! Берегите своего мудрого правителя. Благодаря ему мир на территории Беларуси. Віншую ўсіх з Новым годам!

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-10

Лучшая страна в мире! Любимая!

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-12

Я из Казахстана, мне 38 и я прям рад братьям-белорусам. Мира вам!

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-14

Прекрасная страна, гимн, речь Президента, шикарные виды – все прекрасно в этой стране! Люблю Беларусь! Россия, Кубань.

«Мира вам!» – вот какие комментарии оставляли иностранцы к новогоднему обращению Президента-16

К слову, в первый рабочий день года Президент уже провел ряд совещаний, на которых обратил внимание на то, как будем реализовывать стратегию по внедрению качественного подхода к жизни и благоустройству нашей страны. Времени на раскачку нет.

# Новый год # Александр Лукашенко

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