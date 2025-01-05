Тёплые пожелания и подарки – как работает почта в предновогодние дни и кто доставляет письма Деду Морозу?

В начале января белорусов по традиции ждала череда выходных. Но есть и те, кто проводит на работе и выходные, и праздники. К примеру, белорусская почта. Для работников этой сферы новогодние и рождественские дни – горячий сезон, когда количество отправлений достигает 30 тысяч в сутки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Посылки и письма различных форматов обрабатывают здесь практически круглосуточно. А главные правило – чтобы ни одно отправление не затерялось, а пришло точно по адресу. С особым вниманием и пиететом на почте относятся к письмам, адресованным Деду Морозу. Дети пишут их от чистого сердца, веря в чудо и волшебство. Адрес волшебника хорошо известен. В Беларуси его главная резиденция находится в Беловежской пуще. Письма на этот адрес приходят практически круглый год. Но в декабре, конечно, их особенно много. Хотя наша почта справляется. Как работает она в предновогодние дни и кто доставляет письма Деду Морозу, узнала наша Диана Головач.

Впереди у Жанны Богдан 14 километров пути и более 180 адресов. Почтальона в агрогородке Зембин в праздничные дни ждут как никогда – в традиционной сумке непростая корреспонденция – теплые пожелания и подарки.

– Здравствуйте.

– Так, разрешите к вам?

– Заходите.

– С Новым годом вас!

– Спасибо, и вас также.

Подписать своей рукой открытку или приклеить марку к конверту – не просто рутина, а целый церемониал. Причем белорусами любимый. В новогодние и рождественские дни в почтовых отделениях настоящий ажиотаж. Именно здесь начинается путешествие всех посылок и писем.

В этом цеху Минской почты только за минуту пропускают до 500 писем. В помощь работникам – современный письмосортировочный комплекс, который словно волшебная машина справляется с праздничной нагрузкой, когда количество отправлений увеличивается в разы. Работа здесь не останавливается ни на секунду – цех работает круглосуточно (одно исключение – новогодняя ночь).

Сергей Ляшкевич, заместитель начальника цеха по обработке почты и экспедированию печати производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:

В основном почта нам поступает утром, первая машина у нас приезжает из Гродненской области, последние потоки – из Гомеля либо еще из Минска. Также почта поступает из отделений связи. Сроки пересылки для письменной корреспонденции и для посылок у нас одинаковые. Д+1 – город Минск, до областных центров – Д+2, а Д+3 – до остальных населенных пунктов. Сроки доставки письма зависят в первую очередь от правильно указанного адреса. Если машина не может распознать пункт назначения, корреспонденция отправляется на видеокодирование. Здесь операторы все проверяют и уточняют вручную.

Для рассылки массовых отправлений помогает гибридная почта. С помощью специального оборудования электронную информацию от заказчиков печатают, упаковывают и отправляют адресату. Услуга востребована среди различных компаний, например операторов сотовой связи и госорганов. Так, с помощью гибридной почты здесь обработали и отправили более 3,5 миллионов извещений на уплату налогов от профильного министерства. И только после этого письма и посылки отправляются в руки адресата. Из городских отделений в почтовый ящик придет извещение, а в сельской местности ценный груз доставят почтальоны.