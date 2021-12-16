«Наша зона отдыха заняла достойное первое место». Как ещё планируют развивать территорию пляжа «Жара»?

Новости Беларуси. Территория Заводского района ударными темпами пополняется знаковыми объектами, жилыми домами, зонами отдыха и праздничными фотозонами. Масштабы новостроек уже доросли до уровня Национального футбольного стадиона. Как развивается самая промышленная часть Минска, узнаем в студии программы «Большой город» на СТВ у главы администрации Заводского района Сергея Масляка.

Екатерина Забенько, СТВ:

Мы уже поговорили про то, что жилье строится, дороги создаются, инфраструктура расширяется, сады, школы, все подтягивается к новым кварталам для многодетных. Но надо же где-то отдохнуть, погулять. Тут нам вспоминается новый объект – пляж «Жара», который красиво, торжественно открылся в этом году с участием руководства города. Эти кадры тоже облетели весь город, всю Беларусь и далеко за ее пределами. Объект действительно уникальный, такого в Беларуси еще не было, чтобы в центре города вдруг появился свой пляж. Расскажите, как возникла эта идея, насколько она сегодня уже реализована или есть еще планы по благоустройству всей береговой линии?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Можно зрителям рассказать, кто к этому причастен. К этому причастна Екатерина Забенько. Мы с вами уже знакомы определенное количество времени, надо сказать, что именно вы причастны к благоустройству улицы Нестерова, где жили до момента, когда поменяли место жительства. Хорошо, что остались в границах Заводского района. Помню разговор о том, что было бы неплохо, если бы у людей, по сути, нового микрорайона Чижовка-6А, была бы зона отдыха. Расположенное недалеко Чижовское водохранилище, с созданными там предварительно для этого оптимальными условиями, к этому и сподвигло. А дальше очень серьезная работа «Зеленстроя» Заводского района, причем в этой работе были задействованы все, начиная от рядового рабочего, заканчивая директором. На самом деле очень много сил, времени, нервов было потрачено на устройство этого объекта. Вы говорили, что мы очень громко делаем открытие, но я считаю, что сделать это тихо и скромно было бы недостойно труда этих людей. Поэтому хочется все время сделать необычное, что-то интересное, чтобы это было по достоинству воспринято. Екатерина Забенько:

Все жители только за, потому что всем не хватает праздника, всем не хватает эмоций. Более того, было лето, отличная погода, почему бы и нет. Я думаю, что люди вам только благодарны. От себя хотелось бы поблагодарить за эту «Жару», за то место, куда люди могут приехать, позагорать, провести время. Дети поиграют на шикарной детской площадке, за это не нужно будет платить ничего. Плюс такие замечательные лавочки, наверное, конкурсные работы, и целая зеленая аллея.

Сергей Масляк:

Надо отметить, что по итогу оценки, каждым районом города была представлена зона отдыха, я считаю, наша зона отдыха заняла достойное первое место. Екатерина Забенько:

Мы с вами начали говорить про то, что произошло в плане создания пляжа «Жара». Но я знаю, что эта территория еще будет развиваться. Чего ждать жителям Заводского района?