Захарова: Зеленский пытается подсадить население Украины на «колеса»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью EU Observer, где говорится о преимуществе применения психотропных веществ для излечения психологических травм украинского населения, пишет ТАСС.

Дипломат отметила, что «статья – огонь. Синдром Зеленского – так назовут то, чем болеет сейчас соседняя страна».

Захарова пояснила, что авторы статьи заявляют о низкой эффективности традиционных методов терапии и о якобы возможности глубокого исцеления травм при помощи психоделического подхода. Более приемлемым вариантом для них, видимо, представляется «подсадить все население на «колеса», акцентировала внимание она.

«В таком состоянии они, с точки зрения Банковой, и голосовать будут «правильнее», – указала Захарова.

Фото: Pinterest