Прямой эфир

В Австрии согласован запрет соцсетей для детей до 14 лет

28 марта 2026 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правящие партии Австрии договорились о полном запрете социальных сетей для детей младше 14 лет. Новый законопроект планируют подготовить к июню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-канцлер страны объяснил это решение тем, что родители практически не могут контролировать, какой контент потребляют их дети, а сами цифровые платформы вызывают стойкую зависимость. Власти также намерены ввести в школах новый обязательный предмет, который поможет ученикам отличать достоверные сведения от ложных и распознавать попытки антидемократического влияния. 

В Австрии согласован запрет соцсетей для детей до 14 лет-2

Пионером в этой сфере стала Австралия, где еще в конце 2025 года ввели запрет на соцсети для детей до 16 лет. Во Франции аналогичный закон уже принят, он вступит в силу к началу учебного года, тогда как в остальных европейских странах, включая Испанию и Данию, решения пока находятся на стадии обсуждения. 

# Новости Австрии

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции требуют от посла Украины объяснений после интервью Лаврова
28 марта 2026 09:21

Во Франции требуют от посла Украины объяснений после интервью Лаврова

На британских заправках стали фиксировать дефицит топлива
28 марта 2026 09:20

На британских заправках стали фиксировать дефицит топлива

Захарова: Зеленский пытается подсадить население Украины на «колеса»
28 марта 2026 08:50

Захарова: Зеленский пытается подсадить население Украины на «колеса»