В Австрии согласован запрет соцсетей для детей до 14 лет

Правящие партии Австрии договорились о полном запрете социальных сетей для детей младше 14 лет. Новый законопроект планируют подготовить к июню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-канцлер страны объяснил это решение тем, что родители практически не могут контролировать, какой контент потребляют их дети, а сами цифровые платформы вызывают стойкую зависимость. Власти также намерены ввести в школах новый обязательный предмет, который поможет ученикам отличать достоверные сведения от ложных и распознавать попытки антидемократического влияния.