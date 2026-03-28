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Во Франции требуют от посла Украины объяснений после интервью Лаврова

28 марта 2026 09:21
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Во Франции требуют от посла Украины объяснений после интервью Лаврова-0

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что посла Украины Вадима Омельченко должны вызвать в МИД Франции для дачи объяснений после его призыва цензурировать интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова французскому телевидению, пишет РИА Новости.

Ранее телекомпания France TV взяла интервью у Лаврова, что вызвало возмущение у Омельченко.

Омельченко, потребовал цензуры во Франции, являясь при этом послом иностранного государства, акцентировал внимание Филиппо. «Это неприемлемое вмешательство», – указал он.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Флориан Филиппо

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