Каким станет Минск в ближайшие годы – смотрите в ток-шоу «Большой город»

На сессии Мингорсовета утверждена программа социально-экономического развития столицы до 2030 года. Город растет, расширяются его границы, ставка делается на комфорт, технологии и качество жизни. Каким станет Минск в ближайшие годы и как почувствуют эти изменения сами жители?

Минск берет курс на умный мегаполис с населением более 2 миллионов человек. Город будет расти не только в цифрах, но и в качестве жизни, современной инфраструктуры, цифровыми сервисами и новыми форматами городской среды.

– Минск продолжит развиваться именно ритмично. Конечно, будет улучшаться качество жизни населения. Это первая задача всех нас.

– На рынке труда рекордно низкие уровни безработицы. Повышается закрепляемость кадров, люди дорожат работой.

Рабочие места, поддержка семей, развитие образований, новые возможности для занятости. Именно здесь экономика встречается с повседневной жизнью каждого минчанина. За этими планами стоит бюджет, один из крупнейших в стране с акцентом на социальную сферу.