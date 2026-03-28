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Каким станет Минск в ближайшие годы – смотрите в ток-шоу «Большой город»

28 марта 2026 09:11
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На сессии Мингорсовета утверждена программа социально-экономического развития столицы до 2030 года. Город растет, расширяются его границы, ставка делается на комфорт, технологии и качество жизни. Каким станет Минск в ближайшие годы и как почувствуют эти изменения сами жители?

Каким станет Минск в ближайшие годы – смотрите в ток-шоу «Большой город»-2

Минск берет курс на умный мегаполис с населением более 2 миллионов человек. Город будет расти не только в цифрах, но и в качестве жизни, современной инфраструктуры, цифровыми сервисами и новыми форматами городской среды.

Каким станет Минск в ближайшие годы – смотрите в ток-шоу «Большой город»-4

– Минск продолжит развиваться именно ритмично. Конечно, будет улучшаться качество жизни населения. Это первая задача всех нас.

– На рынке труда рекордно низкие уровни безработицы. Повышается закрепляемость кадров, люди дорожат работой.

Рабочие места, поддержка семей, развитие образований, новые возможности для занятости. Именно здесь экономика встречается с повседневной жизнью каждого минчанина. За этими планами стоит бюджет, один из крупнейших в стране с акцентом на социальную сферу.

Каким станет Минск в ближайшие годы – смотрите в ток-шоу «Большой город»-6

 – Это социально ориентированный бюджет, который представляет интересы жителей.

Куда направят основные ресурсы города и каким его увидят жители к 2030 году? Ток-шоу «Большой город». Воскресенье. 10.00.

# Государственная политика

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