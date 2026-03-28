На британских заправках стали фиксировать дефицит топлива

К мировой повестке. На британских автозаправках начинают ощущаться перебои с топливом на фоне ближневосточного конфликта. Руководитель одной из крупнейших сетей АЗС признал, что спрос заметно превышает ограниченное предложение, и на некоторых станциях уже возникли временные сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока проблема коснулась лишь нескольких топливных колонок, и ни на одной из заправок не зафиксировано полного отсутствия горючего. Однако цены на бензин и дизель уже подскочили, средняя стоимость литра превысила полтора фунта, а для дизельного топлива приблизилась к двум с половиной фунтам. Представители отрасли называют нынешние скачки цен серьезным испытанием и предупреждают, что ситуация может не измениться в ближайшее время. Особые опасения вызывает и то, что ограничения на продажу топлива теперь вводятся и для владельцев сельскохозяйственной техники, что ставит под удар посевную кампанию.