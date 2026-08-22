Новости по тегу #Национальная белорусская кухня

В нескольких тематических залах представлены экспозиции, рассказывающие, как картофель появился на наших землях, чем его возделывали в разные времена и что люди готовили из клубней.
«Вопрос патриотизма в первую очередь должен заключаться в сознании тех людей, которые живут в нашей стране».
Этот гастротур обожают не только белорусы, но и иностранцы.
Зрители пришли целыми семьями. Причина не только в аппетитном названии, в кадре живописные виды Вилейского края, где снимали большинство сцен. Привлекает и звездный состав: белорусские и российские актеры, дебютанты и блогеры.
Сегодня в списках ЮНЕСКО уже четыре отечественных материальных объекта и семь нематериальных.
На празднике горцы обратились к белорусским диаспорам всего мира с предложением перенести их опыт на новую почву и ежегодно в третью субботу сентября готовить и есть драники в странах проживания. Чтобы белорусская картошка стала символом истинной дружбы и мира.
Гости из ближнего зарубежья, России приезжают и хотят попробовать чего-то белорусского. Сейчас популярен формат фуршета. Мы готовим канапе в виде клецок. Также они могут быть с сальцем, селодочкой, лучком.
Для развития гастротуризма в Беларуси необходимо подключить рекламу и фуд-блогеров. Важно, чтобы это были фуд-инфлюенсеры – лидеры мнений.
Готовится она почти целый день и требует 60 яиц, по килограмму сливочного масла, сметаны, муки и сахарной пудры! Но труды того стоят.
Хозяйка дома народных традиций – Ирина Жудрик. Проведет колоритную экскурсию и научит смачна готовить. Уже больше века в ее семье пекут хлеб.
Если вы оказались на Витебщине, вам просто необходимо отведать клецки с душами! Что ни говори, бульба для белорусов – второй хлеб, а душой называют аппетитную начинку.
В Минской области разработано 11 гастрономических маршрутов.
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