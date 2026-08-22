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Новости по тегу #Национальная белорусская кухня

Культурно-образовательный центр «Беларускi дранiк» открыли в Вороново
22 августа 2026 14:36

Культурно-образовательный центр «Беларускi дранiк» открыли в Вороново

«Зроблена ў Беларусі». Как расширить список отечественных хитов продаж – узнали у Светланы Короткевич
07 июня 2026 07:25

«Зроблена ў Беларусі». Как расширить список отечественных хитов продаж – узнали у Светланы Короткевич

Самобытно, весело и вкусно! Как в агрогородке Бездеж принимают гостей?
17 марта 2026 09:18

Самобытно, весело и вкусно! Как в агрогородке Бездеж принимают гостей?

В кинотеатре «Москва» прошёл предпоказ нового семейного фильма «Драники»
23 февраля 2026 07:30

В кинотеатре «Москва» прошёл предпоказ нового семейного фильма «Драники»

Драники – в Список наследия ЮНЕСКО! Беларусь готовит заявку на блюда из тёртого картофеля
16 января 2026 07:50

Драники – в Список наследия ЮНЕСКО! Беларусь готовит заявку на блюда из тёртого картофеля

В горах Дагестана отметили День белорусского драника
20 сентября 2025 16:45

В горах Дагестана отметили День белорусского драника

Не только сальце и кровяночка – какие белорусские продукты пользуются популярностью у иностранцев
15 июля 2025 18:06

Не только сальце и кровяночка – какие белорусские продукты пользуются популярностью у иностранцев

Блюда в топе – о продвижении гастротуризма в Беларуси поговорили с экспертом
15 июля 2025 18:05

Блюда в топе – о продвижении гастротуризма в Беларуси поговорили с экспертом

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт
15 апреля 2025 12:56

Банкуху готовят всего 2 мастерицы в Беларуси! Побывали в Порозово и узнали уникальный рецепт

И обязательно перекрестить! Как пекли хлеб наши предки – расскажут в деревне Жоровка
18 декабря 2024 13:29

И обязательно перекрестить! Как пекли хлеб наши предки – расскажут в деревне Жоровка

Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт
17 декабря 2024 13:35

Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт

Секрет белорусского борща и любимое лакомство Великого князя – что предлагают сегодня туристам в агроусадьбах?
11 декабря 2024 14:38

Секрет белорусского борща и любимое лакомство Великого князя – что предлагают сегодня туристам в агроусадьбах?