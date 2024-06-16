«Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг». Большой разговор с Ольгой Шпилевской
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская.
Дом, в котором я росла, – мое место силы
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ольга Александровна, вы дитя асфальта?
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Нет, я из деревни. Родилась я в 1976 году в деревне Коски Дзержинского района Минской области. Это такая небольшая деревня. Эту деревню называют Коски, потому что она необычно устроена. То есть там нет прямых улиц, там дома все идут запятыми. В этой деревне жила святая Валентина Минская. Знали, что она обладает какой-то особой способностью исцелять, это рассказывала мне моя бабушка. Они ходили к ней и в Великую Отечественную войну, чтобы узнать, где мужья, что происходит. Так получилось, что мы жили буквально на соседних улицах. Когда мне было два года, родители решили переехать ближе к Дзержинску, но не в сам Дзержинск. Это была деревня Макавчицы, которая была параллельной улицей самому городу. И только лет 20 назад эта деревня вошла в черту самого города.
Александр Осенко:
А школа какая была? Деревенская?
Ольга Шпилевская:
Нет, школа была средняя. Я пошла в первый класс, тогда еще был нулевой (это так называлось) в третью школу города Дзержинска. А вот уже в третий класс я перешла в четвертую школу. Это была школа-новостройка. Она как раз была построена на окраине города, и я уже пришла в эту школу учиться.
Александр Осенко:
При таком статусе и должности вы вспоминаете детство?
Ольга Шпилевская:
Детство не просто вспоминается, я туда приезжаю. Папина двоюродная сестра в деревне. У нее есть участок до сих пор, дом стоит. Я с удовольствием туда прихожу, и для меня это место силы. Это реально. Для меня все, что касается Дзержинска и моего дома, в котором я росла, в котором живут мои родители, – это реально место силы. Когда эмоциональная перезагрузка должна произойти во мне, я еду туда.
Почему люди, которые работают на земле, добрее?
Ольга Шпилевская:
Все, кто позволяет себе держать хозяйство и заниматься фермерством, и в колхозах работать, – это реально тяжелый, но очень благодарный труд. Люди, которые работают на земле, добрее.
«У нас потрясающая молодежь!»
Ольга Шпилевская:
У нас потрясающая молодежь! Она не такая, как мы.
Александр Осенко:
А если сравнить, когда вы были студенткой?
Ольга Шпилевская:
Когда я была студенткой и пришла работать в Белтелерадиокомпанию, на меня смотрели вот эти маститые журналисты, и они не понимали, что это за выскочки такие молодые пришли и готовы все делать, за все работать, еще и денег не просят. Они не очень нас понимали и не очень хотели нас впускать в эту профессию. Если я буду сегодня говорить, что молодежь уже не та, я буду напоминать себе ту ситуацию, когда я пришла работать в Белтелерадиокомпанию. Но я скажу точно, что сегодня молодежи приходить в профессию гораздо проще. Мы в них заинтересованы.
О белорусских женщинах и громких проектах БСЖ
Ольга Шпилевская:
Встреча с главой государства, которая прошла 5 марта, дала такой толчок женщинам, потому что важно было и услышать, и увидеть, и получить эту оценку. Наши женщины настолько инициативны все сами, только нужно немного регулировать эти потоки. У нас появилось крыло женщин-предпринимателей. Мы понимали, что 2020 год показал: не все предприниматели были на той стороне. Часть из них просто не понимали, к кому прильнуть. В плане того, что не было того объединяющего звена, которое бы сказало: да, мы есть, и нас много. И мы те, кто сегодня выступает за власть. И мы сделали так, чтобы у нас были такие женщины. Их становится с каждым днем все больше и больше. У нас есть молодежное крыло. Вы говорили про молодежь. Молодежь классная. Каждый год в конце июля у нас проходит проект «Дзявочы вянок Міра», когда они представляют свои проекты, которые посвящены какой-то определенной тематике. Они защищают свои проекты на сцене. Лучший проект получает грант от Белорусского союза женщин, и потом на протяжении года они его реализовывают. Там ведь про все: и про любовь к своей стране. Беллегпром, тяжелая промышленность во главе с Надеждой Лазаревич, которая очень активная и проводит, что касается семейных династий, то, что касается памяти Великой Отечественной войны.
Областные наши организации. В каждой областной организации руководитель, как и руководитель каждой районной организации – это такие звездочки, которые способны и ведут за собой. Я боюсь кого-то не назвать. Объединенные организации трех банков – активные участницы. У каждой есть своя ниша: МЧС, МВД – сегодня мы есть везде. Я уже не говорю про Совет Республики, где у нас есть Наталья Ивановна Кочанова, которая является покровительницей нашего женского движения. Она еще и член правления Белорусского союза женщин. Наталья Николаевна Эйсмонт – член правления Белорусского союза женщин. Благодаря ей наш проект «Ее рук дело» дошел до Дворца Независимости. Картины наших обычных женщин выставлены во Дворце Независимости – это важно. Все, что делают женщины, они делают искренне и делают с душой. По-другому и быть не может. Как сказал Президент «счастливая женщина – это счастливый мир». Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг. Один умный человек, я не помню, откуда появилась эта фраза, но я с ней точно живу по жизни: все, что мы делаем, особенно что касается добрых дел, полезных, важных дел для окружающих, делаем не мы, делает Господь. А мы проводники. Он делает это нашими руками. И я очень благодарна Господу, когда он выбирает мои руки, чтобы действительно сделать доброе, полезное или важное дело. Пока так происходит, это значит, что мы с вами не зря живем на этой земле.
Рецепт жизни настоящего белоруса
Ольга Шпилевская:
Нас Господь Бог создавал, родители нас на эту землю воспроизводили для того, чтобы мы были счастливые. Не для того, чтобы мы были несчастны. Но счастливым человек может сделать только себя сам. Это его внутреннее состояние. Человек решает сам, счастливый он или несчастный. И это не зависит ни от денег, ни от должностей, ни еще от каких-то историй. По жизни нужно чувствовать себя счастливым, делать то, что тебе приносит радость и удовольствие, то, что раскрывает тебя, и улыбаться. Улыбаться миру, улыбаться солнцу, улыбаться каждому дню, улыбаться каждому человеку, который тебе встречается. И даже если это человек с негативом, поверьте, улыбка делает очень многое. Просто будьте счастливы!
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