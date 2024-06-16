«Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг». Большой разговор с Ольгой Шпилевской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Шпилевская. Дом, в котором я росла, – мое место силы Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ольга Александровна, вы дитя асфальта?

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Нет, я из деревни. Родилась я в 1976 году в деревне Коски Дзержинского района Минской области. Это такая небольшая деревня. Эту деревню называют Коски, потому что она необычно устроена. То есть там нет прямых улиц, там дома все идут запятыми. В этой деревне жила святая Валентина Минская. Знали, что она обладает какой-то особой способностью исцелять, это рассказывала мне моя бабушка. Они ходили к ней и в Великую Отечественную войну, чтобы узнать, где мужья, что происходит. Так получилось, что мы жили буквально на соседних улицах. Когда мне было два года, родители решили переехать ближе к Дзержинску, но не в сам Дзержинск. Это была деревня Макавчицы, которая была параллельной улицей самому городу. И только лет 20 назад эта деревня вошла в черту самого города. Александр Осенко:

А школа какая была? Деревенская? Ольга Шпилевская:

Нет, школа была средняя. Я пошла в первый класс, тогда еще был нулевой (это так называлось) в третью школу города Дзержинска. А вот уже в третий класс я перешла в четвертую школу. Это была школа-новостройка. Она как раз была построена на окраине города, и я уже пришла в эту школу учиться. Александр Осенко:

При таком статусе и должности вы вспоминаете детство?



Ольга Шпилевская:

Детство не просто вспоминается, я туда приезжаю. Папина двоюродная сестра в деревне. У нее есть участок до сих пор, дом стоит. Я с удовольствием туда прихожу, и для меня это место силы. Это реально. Для меня все, что касается Дзержинска и моего дома, в котором я росла, в котором живут мои родители, – это реально место силы. Когда эмоциональная перезагрузка должна произойти во мне, я еду туда. Почему люди, которые работают на земле, добрее?

Ольга Шпилевская:

Все, кто позволяет себе держать хозяйство и заниматься фермерством, и в колхозах работать, – это реально тяжелый, но очень благодарный труд. Люди, которые работают на земле, добрее. «У нас потрясающая молодежь!»

Ольга Шпилевская:

У нас потрясающая молодежь! Она не такая, как мы. Александр Осенко:

А если сравнить, когда вы были студенткой? Ольга Шпилевская:

Когда я была студенткой и пришла работать в Белтелерадиокомпанию, на меня смотрели вот эти маститые журналисты, и они не понимали, что это за выскочки такие молодые пришли и готовы все делать, за все работать, еще и денег не просят. Они не очень нас понимали и не очень хотели нас впускать в эту профессию. Если я буду сегодня говорить, что молодежь уже не та, я буду напоминать себе ту ситуацию, когда я пришла работать в Белтелерадиокомпанию. Но я скажу точно, что сегодня молодежи приходить в профессию гораздо проще. Мы в них заинтересованы. О белорусских женщинах и громких проектах БСЖ

Ольга Шпилевская:

Встреча с главой государства, которая прошла 5 марта, дала такой толчок женщинам, потому что важно было и услышать, и увидеть, и получить эту оценку. Наши женщины настолько инициативны все сами, только нужно немного регулировать эти потоки. У нас появилось крыло женщин-предпринимателей. Мы понимали, что 2020 год показал: не все предприниматели были на той стороне. Часть из них просто не понимали, к кому прильнуть. В плане того, что не было того объединяющего звена, которое бы сказало: да, мы есть, и нас много. И мы те, кто сегодня выступает за власть. И мы сделали так, чтобы у нас были такие женщины. Их становится с каждым днем все больше и больше. У нас есть молодежное крыло. Вы говорили про молодежь. Молодежь классная. Каждый год в конце июля у нас проходит проект «Дзявочы вянок Міра», когда они представляют свои проекты, которые посвящены какой-то определенной тематике. Они защищают свои проекты на сцене. Лучший проект получает грант от Белорусского союза женщин, и потом на протяжении года они его реализовывают. Там ведь про все: и про любовь к своей стране. Беллегпром, тяжелая промышленность во главе с Надеждой Лазаревич, которая очень активная и проводит, что касается семейных династий, то, что касается памяти Великой Отечественной войны. Областные наши организации. В каждой областной организации руководитель, как и руководитель каждой районной организации – это такие звездочки, которые способны и ведут за собой. Я боюсь кого-то не назвать. Объединенные организации трех банков – активные участницы. У каждой есть своя ниша: МЧС, МВД – сегодня мы есть везде. Я уже не говорю про Совет Республики, где у нас есть Наталья Ивановна Кочанова, которая является покровительницей нашего женского движения. Она еще и член правления Белорусского союза женщин. Наталья Николаевна Эйсмонт – член правления Белорусского союза женщин. Благодаря ей наш проект «Ее рук дело» дошел до Дворца Независимости. Картины наших обычных женщин выставлены во Дворце Независимости – это важно. Все, что делают женщины, они делают искренне и делают с душой. По-другому и быть не может. Как сказал Президент «счастливая женщина – это счастливый мир». Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг. Один умный человек, я не помню, откуда появилась эта фраза, но я с ней точно живу по жизни: все, что мы делаем, особенно что касается добрых дел, полезных, важных дел для окружающих, делаем не мы, делает Господь. А мы проводники. Он делает это нашими руками. И я очень благодарна Господу, когда он выбирает мои руки, чтобы действительно сделать доброе, полезное или важное дело. Пока так происходит, это значит, что мы с вами не зря живем на этой земле. Рецепт жизни настоящего белоруса