Когда подешевеют авиабилеты в Грузию, чем удивит «Тбилисоба» и как правильно есть хинкали? Рассказывает посол Грузии в Беларуси

Новости Беларуси. В наследство от Советского Союза нам досталось много. В том числе и хорошие друзья. Беларусь и Грузия продолжают развивать диалог и, судя по всему, неплохо понимают друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Находят политический компромисс, создают совместные предприятия, наращивают торговлю, не говоря уже о том, что наши туристы едут в эту страну даже на автобусе. А до Тбилиси из Минска – на минуточку! – более 2 тысяч километров. Это расстояние преодолеет и премьер-министр Грузии. 22 августа он прилетит в Минск. Поездка сугубо деловая. С ним же прибудет внушительная делегация бизнесменов. Так что ждем итогов. А о том, как найти общий язык с белорусами, расскажет наш гость – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

Ольга Коршун, СТВ:

Валерий Варламович, начнем интервью с официальной информации. Ожидается визит премьер-министра Грузии в Беларусь. Несомненно, стороны будут обсуждать развитие двустороннего сотрудничества. Как вы оцените состояние и перспективы взаимодействия? «В последние годы модно стало общаться с белорусскими бизнесменами, вообще с Беларусью»

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:

В последние годы модно стало общаться с белорусскими бизнесменами, вообще с Беларусью, как со страной, Грузии. Поэтому очень многие бизнесмены приезжают сюда, общаются с местными бизнесменами, производителями. Делегаций будет очень много, бизнесменов грузинских, очень известных в том числе. Приезжает директор самого крупного государственного фонда Грузии, это инвестиционный фонд, у которого тоже назначены встречи. Например, сегодня мне звонил, очень интересовался деревообрабатывающим производством, которое у вас хорошо развито. Тракторным заводом тоже заинтересовались. Наконец-то поняли, что белорусские тракторы очень хорошие. «Белкоммунмаш» начал работать в Грузии, выиграл тендер, и в Батуми будут ездить электроавтобусы «Белкоммунмаш». Так что движение точно есть. «Единственное, что нам мешает, это логистика. Логистика очень дорогая» Единственное, что нам мешает, это логистика. Логистика очень дорогая. Поэтому этот вопрос мы везде ставим. Я надеюсь, если мы решим вопрос логистики, тогда 200 миллионов, о которых мы говорим, что должен быть товарооборот в 2020 году, увеличится во много раз. «Грузинская сторона начала серьезно работать на удешевление всех этих сборов, которые потом отражаются на билетах»

Ольга Коршун:

Логистика не мешает нашим белорусским туристам приезжать в Грузию. С каждым годом туристический поток растет. Есть небольшой нюанс: авиаперелет все-таки дороговат, это не лоукост. Планируете ли вы удешевить цену на билеты на самолет? И, возможно, у нас новые рейсы появятся? Валерий Кварацхелия:

Во-первых, спасибо белорусским туристам, которые, кроме авиаперелетов, еще и на автобусе приезжают в Грузию. Что касается перелетов, есть много нюансов, почему они дорогие. Есть проблемы и с грузинской, и с белорусской стороной. Я очень часто встречаюсь с руководителями «Белавиа», и понимание от их стороны я получаю. Грузинская сторона начала серьезно работать на удешевление всех этих сборов, которые потом отражаются на билетах. Я надеюсь, что они в конце этого года это всё закончат, и мы получим хорошие билеты, по хорошей цене. Кроме этого, конечно, есть разговоры, чтобы еще добавились рейсы. Например, сейчас невозможно достать даже один билет. «Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями О грузинских туристах в Беларуси: «Они тоже заинтересовались. Основное – это охотничьи угодья» Ольга Коршун:

Чем Беларусь может заинтересовать жителей Грузии?

Валерий Кварацхелия:

Что касается грузинских туристов, они тоже заинтересовались. Основное – это охотничьи угодья, куда приезжают часто. У вас очень хорошие курорты есть, санаторное лечение. Мы в свое время всё это упразднили, а сейчас поняли, что это надо, поэтому заново начинаем это выстраивать. А у вас это есть, поэтому это тоже интересно нашим туристам. О Доме Грузии в Минске: «Это будет культурный центр Грузии» Ольга Коршун:

Мы в предвкушении открытия Дома Грузии в нашей столице. Что особенного там можно будет увидеть? Валерий Кварацхелия:

Это будет культурный центр Грузии, где будет площадка для дегустаций, для чтения лекций, для презентаций. Будет выставка-магазин, где будут представлены только натуральные грузинские продукты, за качество которых отвечает уже грузинская сторона. «С каждым днем все больше увеличивается число белорусских магазинов в Грузии»

Ольга Коршун:

Про грузинскую кухню, наверное, наслышаны все. Действительно, она вкусная. Я нашла такую интересную статистику, что Беларусь поставляет много своих продуктов в Грузию. Например, 12 % сливочного масла на рынке Грузии белорусского производства, а мяса и мясных изделий вообще 20 %. «Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси Валерий Кварацхелия:

Больше вам скажу: с каждым днем все больше увеличивается число белорусских магазинов в Грузии. Белорусские продукты и качество – в Грузии равнение ставится между ними. Эти показатели, о которых вы сказали, будут увеличиваться. Еще раз повторяю: с логистикой действительно реальная проблема. При хорошей логистике сливочного масла продавалось бы не 12 %, а 50-60 %. «В этом году главный слоган нашей «Тбилисобы» – дружба между Беларусью и Грузией»