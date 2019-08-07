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Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»

07 августа 2019 19:59
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Новости Беларуси. Столица готовятся к проведению дня культуры Грузии «Тбилисоба». Кстати, это уже пятый, юбилейный фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»-1

В 2019 году территория Верхнего города станет центром яркого праздника 24 августа. Изучить обычаи и традиции Грузии можно будет даже на импровизированной свадьбе. Единая тематика, в которой пройдет праздник, – дружба между Беларусью и Грузией. Поэтому в программе не просто восточная музыка и кухня, а синтез грузинских мотивов с белорусскими.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»-4

Денис Крупец, организатор фестиваля «Тбилисоба»:
В этом году у нас будет «Тбилисоба» в том числе на беларуской мове, потому что здесь мы будем показывать особенности и белорусского характера, и грузинского. У нас будет очень много гостей, очень известных музыкальных представителей. Хэдлайнером будет группа Mgzavrebi – это, наверное, самая востребованная на данный момент грузинская группа, грузинский коллектив музыкальный.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»-7

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
На «Тбилисоба» приходит очень много людей. В прошлом году было приблизительно по всем расчетам от 100 до 120 тысяч. Мы надеемся, что в этом году тоже будет очень много. Мы подготавливаемся очень хорошо. Не будет только главный сцены, сцена будет везде – и на Зыбицкой, и в Верхнем городе. Мое желание – на этот день, один день, превратить Минск в Тбилиси.

Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»-10

Фудкорт фестиваля развернется от Ратуши до набережной Свислочи. К местным кафе и ресторанам добавят еще 30 точек с национальными блюдами Грузии. На танцплощадке пройдет баттл белорусских и грузинских коллективов.

Одним из самых значимых событий в рамках «Тбилисобы» станет открытие Грузинского дома – своеобразного просветительского центра Грузии. Там можно почерпнуть еще больше информации о стране и приобрести местные продукты.

# Беларусь-Грузия # Культура # Денис Крупец # Валерий Кварацхелия # Фотофакт

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