Mgzavrebi и фудкорт от Ратуши до Свислочи: что ещё будет на «Тбилисоба-2019»

Новости Беларуси. Столица готовятся к проведению дня культуры Грузии «Тбилисоба». Кстати, это уже пятый, юбилейный фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2019 году территория Верхнего города станет центром яркого праздника 24 августа. Изучить обычаи и традиции Грузии можно будет даже на импровизированной свадьбе. Единая тематика, в которой пройдет праздник, – дружба между Беларусью и Грузией. Поэтому в программе не просто восточная музыка и кухня, а синтез грузинских мотивов с белорусскими.

Денис Крупец, организатор фестиваля «Тбилисоба»:

В этом году у нас будет «Тбилисоба» в том числе на беларуской мове, потому что здесь мы будем показывать особенности и белорусского характера, и грузинского. У нас будет очень много гостей, очень известных музыкальных представителей. Хэдлайнером будет группа Mgzavrebi – это, наверное, самая востребованная на данный момент грузинская группа, грузинский коллектив музыкальный.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:

На «Тбилисоба» приходит очень много людей. В прошлом году было приблизительно по всем расчетам от 100 до 120 тысяч. Мы надеемся, что в этом году тоже будет очень много. Мы подготавливаемся очень хорошо. Не будет только главный сцены, сцена будет везде – и на Зыбицкой, и в Верхнем городе. Мое желание – на этот день, один день, превратить Минск в Тбилиси.