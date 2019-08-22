19 этажей, видеодомофоны, окна с тонированными стеклами: как выглядят современные многоэтажки в Минске

Чем дальше, тем выше. За последние три года в столице построили колоссальное число многоэтажек. В 2019 году уже сдали 14 домов. Несколько лет назад этот показатель был и вовсе в 3,5 раза больше. Земля в Минске недешёвая, утверждают застройщики. К тому же за панораму с двадцатого этажа покупатель готов переплатить. Андрей Чернышев, аналитик рынка недвижимости:

Минск уплотняется и поэтому девелоперы вынуждены выбирать те проекты, которые не только по качеству выше соответствуют, а значит, что и себестоимость у них больше, но и больше высотность, для того, чтобы компенсировать свои риски по строительству и затраты.

Всё чаще строительные компании выбирают участок на окраине столицы и за кольцевой. Транспортное сообщение и компактность города позволяют добраться до центра за полчаса. Берёзовая роща, мини-Диснейленд во дворе и парковочное место под каждую квартиру – на эти крючки клюют.

Павел Протосовский, начальник отдела продаж строительной фирмы:

Первый дом мы заканчиваем в августе, вводим в эксплуатацию, заселение у нас планируется где-то в середине сентября. Второй дом – в конце этого года и третий – следующей весной. Плотность – это то конкурентное преимущество, которое ценят наши покупатели. Всё чаще новые объекты строятся в Минске с достаточно высокой плотностью.

В этой девятнадцатиэтажке сразу два подъезд. За квадратный метр просят две тысячи четыреста рублей. Просторная двухкомнатная квартира обойдётся в 155 тысяч. За евродвушку с объединённой кухней и гостиной надо будет отдать 118. Жильё, по словам застройщика, разбирают, как пирожки.

Александр Петрукович, ведущий инженер строительной фирмы:

Здесь применяется трёхслойная панель, поэтому дом очень тёплый. Высота этажа 2,65 м. Получается, что можно сделать подвесные потолки и не давит на голову.

Встроенные видеодомофоны, тепловые счётчики, современные конвекторы под окнами в пол. Комфорт будущие жильцы почувствуют с первых дней. Безопасности здесь уделили особое внимание.

Владислав Боев, СТВ:

С прошлого года все высотки обязаны сдавать с окнами на замках. Нет исключений даже для первых трех этажей. К тому же здесь установлены тонированные стекла. Так что днем точно не словишь на себе взгляд прохожего.

Тем не менее, почти половина всех сделок касается панельных девятиэтажек, построенных 5-10 лет назад. Около 30% покупателей выбирают невысокие хрущёвки. Лишь 20 – тратят сбережения, чтобы купить квартиру на 15-ом этаже. Андрей Чернышев:

Девелоперы не спешат отказываться от проектов 9-этажных домов, потому что иногда окружающая застройка не позволяет возвести высокий дом. К тому же есть значительная часть покупателей, которая категорически против выше десятого этажа по различным соображениям.