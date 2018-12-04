«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Посол Валерий Кварацхелия на встрече с Александром Лукашенко 4 декабря отметил, что Грузия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Беларусью, а между партнерами нет закрытых тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко встретился с Послом Грузии
Это подтверждают и взаимные визиты на высшем уровне. В предыдущий раз Александр Лукашенко посещал Грузию весной 2018 года. В результате стороны подписали несколько десятков соглашений, которые и станут основной для дальнейшей работы.
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:
Мы обсуждали политические вопросы, где, в принципе, у нас недоразумений нету. Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи друг другу.
Были вопросы по экономической ситуации. И здесь у нас тоже серьезные сдвиги вперед. Товарооборот растет с каждым годом.
Обсуждали вопрос на счет туристов. Поток туристов из Беларуси в Грузию растет. В этом году грандиозный рост – 45 %. Беларусь вошла в число десяти стран, которые чаще всего посещают Грузию.
На данный момент ведутся переговоры о развитии дальнейшего диалога. Как отметил Посол, скорее весной 2019 года Минск с визитом посетит грузинский премьер-министр. Он занял пост в июне 2018 года.