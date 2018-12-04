«Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи». Посол Грузии – Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Посол Валерий Кварацхелия на встрече с Александром Лукашенко 4 декабря отметил, что Грузия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Беларусью, а между партнерами нет закрытых тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко встретился с Послом Грузии Это подтверждают и взаимные визиты на высшем уровне. В предыдущий раз Александр Лукашенко посещал Грузию весной 2018 года. В результате стороны подписали несколько десятков соглашений, которые и станут основной для дальнейшей работы.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:

Мы обсуждали политические вопросы, где, в принципе, у нас недоразумений нету. Мы проводим политику взаимопонимания, взаимопомощи друг другу. Были вопросы по экономической ситуации. И здесь у нас тоже серьезные сдвиги вперед. Товарооборот растет с каждым годом. Обсуждали вопрос на счет туристов. Поток туристов из Беларуси в Грузию растет. В этом году грандиозный рост – 45 %. Беларусь вошла в число десяти стран, которые чаще всего посещают Грузию.