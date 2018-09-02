Прямой эфир

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями

02 сентября 2018 20:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. Если на выращивании арбузов в Беларуси делать большой бизнес пока не очень-то решаются, то такая культура, как голубика, приносит очень даже неплохой доход, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-1

Причем речь идет не только о выращивании для продажи самой ягоды – есть предприниматели, которые занимаются разведением посадочного материала. И, надо сказать, такое предложение пользуется спросом не только в нашей стране.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-4

Ягода-малина и голубика с недавних пор связали Беларусь с Грузией.

Саженцы берут в фермерском хозяйстве «Ягодка» в Смолевичском районе. А грузинские кислые почвы и теплый климат приносят хороший урожай. Витамины с белорусскими корнями уходят на экспорт в Россию, Украину, Англию, Голландию, Арабские Эмираты, Иран и другие страны.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-7

Георгий Концелидзе, директор агропитомника:
У нас очень много было старых чайных плантаций. Именно под те старые плантации уже садят голубику. Вообще, ягода очень полезная для всего организма. Я даже слышал, NASA отправляет в космос.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-10

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-12

При Министерстве сельского хозяйства в Аджарии создали питомник агросервисцентра. Здесь не только выращивают ягоды и проводят исследования, но и обучают местных фермеров и будущих аграриев, как вырастить белорусскую голубику на грузинской земле.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-15

Роман Чхаидзе, начальник агропитомника агросервисцентра:
У нас техника, тракторы Belarus.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-18

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-20

Эвиад Бобокашвили, агроном:
Культура распространяется довольно быстро, потому что дает возможность фермерам быстро получить отдачу.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-23

Свои плоды приносит и туризм. За последние два года белорусы начали активно покупать жилье в Грузии. Так, Светлана и Влад приезжают из Минска в Аджарию уже как в дом родной и о местном колорите знают не понаслышке.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-26

Светлана Пышкина:
Родители здесь купили жилье, поэтому мы сюда приехали. Очаровательное место – что природа, что люди. Культура замечательная. Я лично в восторге.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-29

Кристина Чантуридзе, риелтор, экскурсовод:
Если в прошлом году у нас купили квартиры пять семей, то сейчас уже шесть семей.

Вместе кушаем, гуляем, уже одна семья.

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-32

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-34

Как живёт в Грузии белоруска, которая много лет назад переехала в Аджарию из Дзержинского района

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-37

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-39

«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями-41

# Беларусь-Грузия # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 31.08.2018
31 августа 2018 17:42

Новости экономики за 31.08.2018

ЕБР снизил прогноз инфляции в Беларуси до 5,1%
31 августа 2018 17:42

ЕБР снизил прогноз инфляции в Беларуси до 5,1%

Список предприятий для вхождения китайского капитала в Беларуси может увеличиться
31 августа 2018 17:41

Список предприятий для вхождения китайского капитала в Беларуси может увеличиться