«Очаровательное место – что природа, что люди». Что привлекает белорусов в Грузии и как создать в Аджарии бизнес с белорусскими корнями

Новости Грузии. Если на выращивании арбузов в Беларуси делать большой бизнес пока не очень-то решаются, то такая культура, как голубика, приносит очень даже неплохой доход, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Причем речь идет не только о выращивании для продажи самой ягоды – есть предприниматели, которые занимаются разведением посадочного материала. И, надо сказать, такое предложение пользуется спросом не только в нашей стране.

Ягода-малина и голубика с недавних пор связали Беларусь с Грузией. Саженцы берут в фермерском хозяйстве «Ягодка» в Смолевичском районе. А грузинские кислые почвы и теплый климат приносят хороший урожай. Витамины с белорусскими корнями уходят на экспорт в Россию, Украину, Англию, Голландию, Арабские Эмираты, Иран и другие страны.

Георгий Концелидзе, директор агропитомника:

У нас очень много было старых чайных плантаций. Именно под те старые плантации уже садят голубику. Вообще, ягода очень полезная для всего организма. Я даже слышал, NASA отправляет в космос.

При Министерстве сельского хозяйства в Аджарии создали питомник агросервисцентра. Здесь не только выращивают ягоды и проводят исследования, но и обучают местных фермеров и будущих аграриев, как вырастить белорусскую голубику на грузинской земле.

Роман Чхаидзе, начальник агропитомника агросервисцентра:

У нас техника, тракторы Belarus.

Эвиад Бобокашвили, агроном:

Культура распространяется довольно быстро, потому что дает возможность фермерам быстро получить отдачу.

Свои плоды приносит и туризм. За последние два года белорусы начали активно покупать жилье в Грузии. Так, Светлана и Влад приезжают из Минска в Аджарию уже как в дом родной и о местном колорите знают не понаслышке.

Светлана Пышкина:

Родители здесь купили жилье, поэтому мы сюда приехали. Очаровательное место – что природа, что люди. Культура замечательная. Я лично в восторге.