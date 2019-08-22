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«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа

22 августа 2019 14:21
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Новости Беларуси. Минчане вернулись из Кыргызстана с горными достижениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-1

Шестеро экстремалов взошли на пик Хан-Тенгри. Высота покоренной вершины – больше 7000 метров.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-4

Команда белорусских альпинистов провела в походе 33 дня. Некоторые из них совершили сразу два восхождения.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-7

Второй точкой стал пик Победа – одна из самых опасных гор высотой почти 7500 метров.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-10

Максим Полянский, альпинист:
Победа сама непростая гора, то есть там особенностью является то, что надо подняться на гребень почти 7000 метров и по нему идти 2,5 километра, огибая карнизы, до подъема на вершину. Это, в принципе, основная сложность. Там бывает много снега, и, в зависимости от погоды, там нужно быть очень осторожным.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-13

Алексей Глазков, альпинист:
На гору на самом деле мы поднимаемся, только если гора нам это разрешает и дозволят. Когда говорят «покорить вершину», это не совсем правомочно, потому что если вершина не позволяет на нее зайти, никогда никто не пересилит стихию.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-16

В альпинизме минчане далеко не новички. Были в походах на Кавказе, в Хибинах. Поднимались на такие горы как Казбек, Эльбрус, пик Коммунизма и Ленина.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-19

Все состоят в туристическом клубе «Магадан». В 2019 году сообществу любителей экстремального туризма исполнилось 10 лет. Оно объединяет более сотни альпинистов со всех уголков Беларуси.

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-22

«Непростая гора»: минчане взошли на пики Хан-Тенгри и Победа-24

# Альпинизм # общество # Максим Полянский # Алексей Глазков # Фотофакт

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