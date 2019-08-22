Председатель Витебского областного Совета депутатов: «Начинаем восстанавливать мемориалы, памятники именно в самых глухих деревеньках»

Новости Беларуси. Мемориал защитникам, погибшим в годы Великой Отечественной, открыли после реконструкции в Россонском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Память о той страшной войне»: мемориал павшим защитникам Отечества открыли после реконструкции в Россонском районе

Анатолий Васюнькин, житель деревни Заборье:

Слава богу, что открываются памятники, слава богу, что находят павших героев и восстанавливают их имена. Молодые люди приходят, дети приходят – значит, хорошо воспитываем. Хуже, когда наоборот.

Яна Котова, учащаяся Россонской средней школы имени П. М. Машерова:

Ходим к ветеранам, убираем мемориальные комплексы. В важные праздники мы стоим с салютом, кладем цветы, дарим ветеранам подарки.

В Витебской области без малого полторы тысячи мемориалов, где похоронены более 400 тысяч советских воинов. Поисково-исследовательская работа продолжается. Только за последний год были установлены и нанесены на плиты 10 тысяч фамилий некогда безымянных солдат.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Мы начинаем восстанавливать такие мемориалы, памятники именно в самых глухих деревеньках. За последнее время это и памятник на границе Лепельского и Чашничского районов, где была первая стоянка бригады имени Дубровского. Это восстановленный памятник «Хозяин леса» в Городокском районе. Буквально недавно восстановили мемориальный комплекс в Освее, где погибли более 600 бойцов, которые освобождали Витебщину.