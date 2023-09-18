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В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

18 сентября 2023 08:29
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Новости Беларуси. В Минской области стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Они пройдут в восьми городах. Фрукты, овощи, мясные и молочные продукты, кулинария и кондитерские изделия – откроют продажи не только хозяйства, но и предприниматели, а также ремесленники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок-1

В Молодечно торговый день пройдет 30 сентября. Затем эстафету примут другие крупные города региона.

В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок-4

Елена Белонович, начальник отдела торговли и услуг Молодечненского райисполкома:
Ярмарки пользуются очень большим спросом, люди их ждут. Мы как власть заинтересованы как можно больше и широко представлять и предприятия, и всех участников, которые заявляются. Поэтому люди с удовольствием ждут этого дня, они с удовольствием приходят, потому что в одном месте можно купить не только сельскохозяйственную продукцию, но в том числе сопутствующие товары.

В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок-7

Цена и качество – именно за это покупатели любят сельскохозяйственные ярмарки. Стоимость многих позиций приятнее, чем в магазинах у дома.

# Продукты питания # общество # Фотофакт

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