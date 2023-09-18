В Минской области стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

Новости Беларуси. В Минской области стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок. Они пройдут в восьми городах. Фрукты, овощи, мясные и молочные продукты, кулинария и кондитерские изделия – откроют продажи не только хозяйства, но и предприниматели, а также ремесленники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Белонович, начальник отдела торговли и услуг Молодечненского райисполкома:

Ярмарки пользуются очень большим спросом, люди их ждут. Мы как власть заинтересованы как можно больше и широко представлять и предприятия, и всех участников, которые заявляются. Поэтому люди с удовольствием ждут этого дня, они с удовольствием приходят, потому что в одном месте можно купить не только сельскохозяйственную продукцию, но в том числе сопутствующие товары.