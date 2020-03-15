Когда можно поменять подпись в паспорте и где в Беларуси печатают заготовки для самого главного документа?

Новости Беларуси. 15 марта – День Конституции. И всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним гражданам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стоит сказать, что нынешнего подростка паспортом не удивишь – практически все они имеют главный документ чуть ли не с младенчества. Если внутри страны без него можно и обойтись, то для выезда за рубеж он должен быть обязательно. А что же тогда происходит в 14 лет? В этом возрасте речь об обязательном получении паспорта. Еще 8 лет назад эта обязанность наступала двумя годами позже – в 16. Александр Добриян вспомнил, что следует за обязательным получением главного документа гражданина.

На этой неделе даже любимый белорусский язык для восьмиклассницы Анны Буглак временно отошёл на второй план. В ожидании торжественной церемонии получения паспорта все мысли волей-неволей о другом. Как изменится жизнь и что же это значит – получить главный в жизни документ?

Анна Буглак, учащаяся гимназии № 48 Гомеля:

Атрыманне пашпарта дае мне магчымасць адчуваць сабе больш самастойнай, адказнай за сваё жыццё, за сваіх блiзких. Увогуле, я буду лічыць сябе сапраўдным грамадзянінам сваёй краіны.

Придумать подпись – ещё один квест. И отнестись к задаче нужно со всей ответственностью – ближайшие 10 лет под всеми документами придётся выводить именно те знаки, что окажутся в паспорте. Анна Буглак:

Подпіс – для мяне гэта вельмі важна. За аснову я вазьму сваё прозвішча, таму што гэта тое, што мяне адрознівае ад іншых людзей. І я хачу, каб мой подпіс быў падобны да подпісу маёй маці, таму што ў яе ўсе літары каліграфічна выведзены. Я таксама так хачу.

Рождение нового паспорта окутано определённой тайной. Точнее, тайной служебной. Даже количество степеней защиты документа – служебная информация. «Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт

Александр Добриян, корреспондент:

Действующий образец паспорта в Беларуси утвержден ровно 10 лет назад. Привычная синяя обложка с гербом, 32 страницы. У меня в руках ещё не паспорт, но лишь его заготовка, сюда предстоит внести персональные данные гражданина и его фотографию. Такие бланки строгой отчётности печатаются для всей страны в одном месте – в городе Минске.

В Беларуси паспорт выдаётся гражданам в любом возрасте, хоть в первые дни жизни. Но при достижении 14-летнего возраста получить паспорт – это уже обязанность гражданина. Кстати, с 14 лет белорусы получают паспорта совсем недавно, на два года возраст снизили из-за унификации норм в рамках Таможенного союза, но сути это не меняет. В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

Ирина Литвинова, начальник Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:

Можно вспомнить Экзюпери, он говорил: «Быть гражданином – это чувствовать ответственность». Этот документ, который вручается гражданину Республики Беларусь, говорит о том, что возникает правовая отсветственность между государством и лицом, которое имеет этот документ. Не зря на самом документе, если мы откроем, написано: «Владелец этого паспорта находится под защитой Республики Беларусь». Это одно из самых главных прав, которое даёт нам этот документ.

Традиции вручать накануне Дня Конституции первые паспорта лучшим из лучших в Беларуси уже полтора десятка лет. За это время акция «Мы – граждане Беларуси» объединила более 4 тысяч юношей и девушек. С этого важного дела свою рабочую неделю начал глава государства Александр Лукашенко.

Получить паспорт из рук Президента во Дворец Независимости в 2020 году со всех уголков страны приехали те, кто в свои юные годы уже успел отличиться в учебе, в спорте или в общественной жизни. «Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси Торжественные вручения паспортов продолжались всю неделю. Новостные сюжеты, фотографии в социальных сетях – честные эмоции юных белорусов били через край. Тем сложнее было дождаться своей очереди Артёму Некрашевичу.

Из родного Буда-Кошелёво в Гомель парню предстояло отправиться только субботним утром. Единственному из своего города.

Спустя три часа в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей, который помнит и коронованных особ, и первых лиц современных государств, волнение достигает апогея. «После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси

Вот он – долгожданный момент. В руках не просто документ, а символ того, что ты гражданин своей страны, со всеми правами и обязанностями, такой же, как твои родители и учителя.

Артём Некрашевич, учащийся средней школы № 1 (Буда-Кошелёво):

Из всех эмоций преобладает гордость, что я стал гражданином нашей страны Республики Беларусь. И я уже готов нести ответственность за её будущее.

Быть рядом со своим ребёнком в момент, когда он ощутит себя взрослым, для родителей бесценно.

Елена Некрашевич:

Волновалась очень-очень. Всегда за ребёнка больше переживаешь, чем за себя. Было очень волнительно. Первая фамилия, чья прозвучала – наша. Большая неожиданность, я даже сфотографировать не успела, но ничего.