В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

Новости Беларуси. Получить свой первый в жизни белорусский паспорт можно и когда тебе далеко за сорок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Андрей Заец приехал в Беларусь из украинского Житомира.

На раздумья у Андрея ушло четверть века. И вот теперь он гражданин Республики Беларусь. Свой первый белорусский паспорт получал не из рук Президента, но при его непосредственном участии: предоставление гражданства утверждается указом главы государства. Андрей признаётся: в свои 45 волновался не меньше, чем 14-летние ребята. «После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси