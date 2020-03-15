Прямой эфир

В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

15 марта 2020 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Получить свой первый в жизни белорусский паспорт можно и когда тебе далеко за сорок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Андрей Заец приехал в Беларусь из украинского Житомира.

В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт-1

На раздумья у Андрея ушло четверть века. И вот теперь он гражданин Республики Беларусь. Свой первый белорусский паспорт получал не из рук Президента, но при его непосредственном участии: предоставление гражданства утверждается указом главы государства. Андрей признаётся: в свои 45 волновался не меньше, чем 14-летние ребята.

«После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси

В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт-4

Андрей Заец, житель Гомеля:
Приехал к родственникам, познакомился с красивой девушкой. Женился и всё, остался – семья. Нравится жить в Беларуси, стала второй Родиной, как будто я тут и родился.

# Документы # общество # Александр Добриян # Андрей Заец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт
15 марта 2020 16:59

«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт

Когда можно поменять подпись в паспорте и где в Беларуси печатают заготовки для самого главного документа?
15 марта 2020 16:58

Когда можно поменять подпись в паспорте и где в Беларуси печатают заготовки для самого главного документа?

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге
15 марта 2020 16:53

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге