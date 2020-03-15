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«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге

15 марта 2020 16:53
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге-1

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге-3

5 мая 1945 трагические события разворачиваются у южных границ Рейха. Отказавшись сложить оружие, немецкая группа армий «Центр» начала жестокое подавление восстания чешских патриотов. Штаб восставших по радио обратился за помощью.

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге-6

В ночь на 9 мая 4-я и 3-я гвардейские танковые армии совершили 80-километровый марш и на рассвете вступили в Прагу.

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге-9

Иван Данилов, танкист:
Это было ликование. Они говорили, что мы вам обязаны всем за ваше освобождение нас от немецких оккупантов.

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге-12

К исходу дня последняя крупная группировка фашистских войск капитулировала.

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге-15

В ознаменование одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги». Ею были награждены 390 тысяч человек, в том числе 40 тысяч граждан Чехословакии. Святой для каждого из нас день 9 Мая стал и национальным праздником народов Чехословакии. Днем освобождения.

«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге-18

# Великая Отечественная война # общество # Иван Данилов # Фотофакт

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