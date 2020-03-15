«Они говорили, что мы вам обязаны всем». Как встречали советские войска в Праге
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
5 мая 1945 трагические события разворачиваются у южных границ Рейха. Отказавшись сложить оружие, немецкая группа армий «Центр» начала жестокое подавление восстания чешских патриотов. Штаб восставших по радио обратился за помощью.
В ночь на 9 мая 4-я и 3-я гвардейские танковые армии совершили 80-километровый марш и на рассвете вступили в Прагу.
Иван Данилов, танкист:
Это было ликование. Они говорили, что мы вам обязаны всем за ваше освобождение нас от немецких оккупантов.
К исходу дня последняя крупная группировка фашистских войск капитулировала.
В ознаменование одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги». Ею были награждены 390 тысяч человек, в том числе 40 тысяч граждан Чехословакии. Святой для каждого из нас день 9 Мая стал и национальным праздником народов Чехословакии. Днем освобождения.