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«После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси

15 марта 2020 17:00
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Новости Беларуси. 15 марта – День Конституции. И всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним гражданам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси-1

Получение паспорта из рук Президента в самом сердце белорусской государственности и суверенитета – мгновения, которые способны определить жизнь на годы вперёд. Так чувствует и говорит об этом уже в родных стенах гомельской Ирининской гимназии гомельчанка Диана Кунина.

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

«После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси-4

Диана Кунина, учащаяся гомельской Ирининской гимназии:
Вначале я немного волновалась, но после страх прошёл, и я получила истинное удовольствие. Мероприятие, думаю, запомнится на всю жизнь, так как получить паспорт из рук главы государства – это очень знаковое событие.

# Документы # общество # Александр Добриян # Диана Кунина # Фотофакт

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