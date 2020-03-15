«После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси

Новости Беларуси. 15 марта – День Конституции. И всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним гражданам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 марта – День Конституции. И всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним гражданам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Получение паспорта из рук Президента в самом сердце белорусской государственности и суверенитета – мгновения, которые способны определить жизнь на годы вперёд. Так чувствует и говорит об этом уже в родных стенах гомельской Ирининской гимназии гомельчанка Диана Кунина.
Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция
Диана Кунина, учащаяся гомельской Ирининской гимназии:
Вначале я немного волновалась, но после страх прошёл, и я получила истинное удовольствие. Мероприятие, думаю, запомнится на всю жизнь, так как получить паспорт из рук главы государства – это очень знаковое событие.