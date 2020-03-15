«После страх прошёл». Школьница рассказывает, каково это – получать паспорт из рук Президента Беларуси

Новости Беларуси. 15 марта – День Конституции. И всю неделю высокие должностные лица страны в торжественной обстановке вручали паспорта отличившимся 14-летним гражданам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Получение паспорта из рук Президента в самом сердце белорусской государственности и суверенитета – мгновения, которые способны определить жизнь на годы вперёд. Так чувствует и говорит об этом уже в родных стенах гомельской Ирининской гимназии гомельчанка Диана Кунина. Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция