Почему во время боёв за Варшаву немецким войскам дали коридор для выхода 100-тысячной группировки

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

17 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями Войска польского освободили столицу Польши Варшаву.

Иван Тилигузов, артиллерист:

Очень жаркие бои были. А у нас противотанковая пушка, она же стреляет прямой наводкой. А окружили тут же дома огромные высокие. Так что только если где прорвешься на улицы. Вдоль улиц война шла.

Враг стремился во что бы то ни стало удержать Силезию, крупнейший промышленный комплекс Рейха. По Ялтинскому соглашению эти территории должны были отойти к Польше. Чтобы сохранить от неизбежного разрушения заводы и рудники, ставка приняла решение оставить противнику свободный коридор для выхода из окружения. Уцелевшая 100-тысячная группировка немецких войск позже приняла участие в обороне Берлина, но Силезия была спасена для новой Польши.