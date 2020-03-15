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«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт

15 марта 2020 16:59
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Новости Беларуси. Виза Ирины Литвиновой ежедневно заверяет десятки важнейших документов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт-1

Начальник Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома признаётся: момент получения своего первого паспорта помнит, как будто это было вчера.

В свои 45 лет он получил свой первый белорусский паспорт

«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт-4

Ирина Литвинова, начальник Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:
Вот самое большое переживание моё лично было, когда мне предложили перьевой ручкой расписаться в паспорте. Потому что меня предупредили, что это официальный документ, и та подпись, которая будет в паспорте, ей ты должна будешь подписывать все самые значимые документы в жизни (вступление в брак, принятие наследства, другие юридические действия). И я помню в душе этот трепет, когда ты понимаешь, что делаешь осознанный выбор, ты подходишь со всей ответственностью. Ты уже взрослеешь.

# Документы # общество # Александр Добриян # Ирина Литвинова # Фотофакт

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