«Помню в душе этот трепет». Начальник Управления по ГиМ УВД Гомельского облисполкома вспоминает, как в первый раз получала паспорт

Ирина Литвинова, начальник Управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:

Вот самое большое переживание моё лично было, когда мне предложили перьевой ручкой расписаться в паспорте. Потому что меня предупредили, что это официальный документ, и та подпись, которая будет в паспорте, ей ты должна будешь подписывать все самые значимые документы в жизни (вступление в брак, принятие наследства, другие юридические действия). И я помню в душе этот трепет, когда ты понимаешь, что делаешь осознанный выбор, ты подходишь со всей ответственностью. Ты уже взрослеешь.