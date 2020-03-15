Минздрав призвал белорусов не скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран

Новости Беларуси. В Беларуси не будут закрывать учебные заведения на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Минздраве. В ведомстве отметили, что закрытие границы не способно гарантировано предотвратить завоз коронавирусной инфекции в страну.

Ведь это и есть основной путь проникновения вируса. В целом, по мнению медиков, есть моменты гораздо важнее каких-либо ограничений. К примеру, личная ответственность самих белорусов, элементарные нормы безопасности по возвращению из-за границы, соблюдение правил личной гигиены и респираторного этикета. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Ни в коем случае нельзя скрывать факты посещения эпидемиологически неблагополучных стран и уж тем более проходить мимо организованных пунктов контроля. К сожалению, не все граждане проявляют сознательность.