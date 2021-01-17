В -20°C и с голым торсом. В Минске состоялся Крещенский забег

Новости Беларуси. Лютый мороз не остановил участников Крещенского забега в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящие патриоты решили совершить пробежку под национальным флагом Беларуси. Наиболее смелые и закаленные – с голым торсом.

Бегунам предложили дистанции 5 и 20 километров. И каждому из них покорилась задачка в -20°C!

На финише участников забега ждала ароматная солдатская каша с горячим чаем. А дальше, кто пожелал, тот отправился нырять в прорубь.

Для многих здоровый образ жизни – повод укрепить не только организм, но и силу духа, провести время с семьей и друзьями с максимальной пользой.

Получить огромный кайф от бега, мороз нормальный, не холодно. Нас сплотил беговой клуб, мы познакомились, так и бегаем. И в Минске – каждый в своем городе – Барановичи, Гродно, Брест.

Я человек легкий на подъем. Прочитал в новостях об этом Крещенском забеге, как-то в этот же день зарегистрировался. Когда за неделю до этого прогноз обещали -5-10°C, я думал, побегу по торсу. А тут уже -20°C, я думаю, что я раздеваться уже не буду. Ну так, для меня это уже будет маленькая победа.