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Дмитрий Мезенцев о «Спутник V»: «Вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности»

29 декабря 2020 11:17
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Новости Беларуси. В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной «Спутник V». 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев о «Спутник V»: «Вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности»-1

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:
Мы должны поблагодарить врачей Республики Беларусь, эпидемиологов, инфекционистов, которые организовали апробацию, опять же, впервые на территории страны вослед российским специалистам и та доброжелательная, заинтересованная и очень профессиональная оценка, которая была дана, что вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности, она тоже стала основанием к тому, чтобы именно в Республике Беларусь вакцина была зарегистрирована первая в системе Минздрава нашей братской соседки.

Дмитрий Пиневич о «Спутник V»: «Прибыла готовая вакцина, которая прошла клинические испытания»

Дмитрий Мезенцев о «Спутник V»: «Вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности»-4

Как стало известно 29 декабря, произвести российскую вакцину на территории Беларуси планируют к концу февраля – началу марта.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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