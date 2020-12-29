Дмитрий Мезенцев о «Спутник V»: «Вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности»

Новости Беларуси. В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной «Спутник V». 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной «Спутник V». 29 декабря первая партия препарата прибыла в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:
Мы должны поблагодарить врачей Республики Беларусь, эпидемиологов, инфекционистов, которые организовали апробацию, опять же, впервые на территории страны вослед российским специалистам и та доброжелательная, заинтересованная и очень профессиональная оценка, которая была дана, что вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности, она тоже стала основанием к тому, чтобы именно в Республике Беларусь вакцина была зарегистрирована первая в системе Минздрава нашей братской соседки.
Дмитрий Пиневич о «Спутник V»: «Прибыла готовая вакцина, которая прошла клинические испытания»
Как стало известно 29 декабря, произвести российскую вакцину на территории Беларуси планируют к концу февраля – началу марта.