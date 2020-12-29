Дмитрий Мезенцев о «Спутник V»: «Вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности»

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Мы должны поблагодарить врачей Республики Беларусь, эпидемиологов, инфекционистов, которые организовали апробацию, опять же, впервые на территории страны вослед российским специалистам и та доброжелательная, заинтересованная и очень профессиональная оценка, которая была дана, что вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности, она тоже стала основанием к тому, чтобы именно в Республике Беларусь вакцина была зарегистрирована первая в системе Минздрава нашей братской соседки.

Дмитрий Пиневич о «Спутник V»: «Прибыла готовая вакцина, которая прошла клинические испытания»