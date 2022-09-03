Когда лучше всего собирать урожай и подкармливать растения? Сверим садово-огородные планы с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 4 сентября рекомендован посев огурцов в теплицах, а также сбор урожая картошки, кабачков и ранней тыквы, рассказали в программе «Плюс-минус» . Можете смело уделить время посадке всех видов цветов. Разрешены поливы, подкормки и прищипывание. Не рекомендуется применять ядохимикаты.

5-6 сентября – очень плодородные дни. Рекомендуются посевы и посадки любых культур, внесение фосфорно-калийных удобрений и борьба с вредителями. Можно собирать капусту, но не рекомендуется выкапывать картошку.

7-8 сентября прекрасно подойдут для выкопки картофеля, сбора урожая всех корнеплодов, арбуза и лука, посадки ампельных и вьющихся цветов. Рекомендуется собирать любые ягоды и фрукты – они будут долго храниться. Не стоит проводить обрезку и поливать растения.