По какому дню в сентябре можно предсказать погоду на всю осень? Народные приметы, о которых вы могли не знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 сентября. Если день выдался солнечный – быть теплой осени, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот обилие грибов в лесу в эту пору предвещает бесклевье рыбы.
Если ранним вечером 5 сентября появился туман – к улучшению погоды. Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы.
6 сентября. Ночью ясно – к хорошей погоде. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
7 сентября. Послеобеденный дождь может сулить продолжительное ненастье. Хлебород отмечается перед строгой зимой.
8 сентября. Если не опал лист березы и дуба, будет суровая зима. А хороший урожай рябины предвещает наступление морозов.
Если 9 сентября вы заметили, что облака появляются комками, дождь будет недолгим. Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают», будет стоять хорошая осень.
Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам.