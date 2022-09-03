По какому дню в сентябре можно предсказать погоду на всю осень? Народные приметы, о которых вы могли не знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 сентября. Если день выдался солнечный – быть теплой осени, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот обилие грибов в лесу в эту пору предвещает бесклевье рыбы.

Если ранним вечером 5 сентября появился туман – к улучшению погоды. Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы.

6 сентября. Ночью ясно – к хорошей погоде. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.