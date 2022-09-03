Прямой эфир

По какому дню в сентябре можно предсказать погоду на всю осень? Народные приметы, о которых вы могли не знать

03 сентября 2022 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 сентября. Если день выдался солнечный – быть теплой осени, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот обилие грибов в лесу в эту пору предвещает бесклевье рыбы.  

Если ранним вечером 5 сентября появился туман – к улучшению погоды. Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы.  

6 сентября. Ночью ясно – к хорошей погоде. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.  

По какому дню в сентябре можно предсказать погоду на всю осень? Народные приметы, о которых вы могли не знать-1

7 сентября. Послеобеденный дождь может сулить продолжительное ненастье. Хлебород отмечается перед строгой зимой.  

8 сентября. Если не опал лист березы и дуба, будет суровая зима. А хороший урожай рябины предвещает наступление морозов.  

Если 9 сентября вы заметили, что облака появляются комками, дождь будет недолгим. Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают», будет стоять хорошая осень.  

По какому дню в сентябре можно предсказать погоду на всю осень? Народные приметы, о которых вы могли не знать-4

Погода в Беларуси на вторую неделю сентября: точный прогноз по городам.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда лучше всего собирать урожай и подкармливать растения? Сверим садово-огородные планы с лунным календарём
03 сентября 2022 15:52

Когда лучше всего собирать урожай и подкармливать растения? Сверим садово-огородные планы с лунным календарём

Азарёнок: «Кто не мёрзнет, той москаль. Ну или ябатька. Это главный наш лозунг в предстоящем сезоне»
03 сентября 2022 15:40

Азарёнок: «Кто не мёрзнет, той москаль. Ну или ябатька. Это главный наш лозунг в предстоящем сезоне»

Кто 1 сентября пошёл не в школу, а к Президенту, и как Беларусь спасает российское машиностроение? Анонс программы «Неделя»
03 сентября 2022 15:36

Кто 1 сентября пошёл не в школу, а к Президенту, и как Беларусь спасает российское машиностроение? Анонс программы «Неделя»