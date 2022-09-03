Азарёнок: «Кто не мёрзнет, той москаль. Ну или ябатька. Это главный наш лозунг в предстоящем сезоне»

Новости Беларуси. Что такое демократия? Уже большинство человечества давно осознало, что то, что понимают под этим западные элиты, на самом деле способ порабощения других народов. Белорусы приступают к построению своей собственной обновленной политической модели. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Кто не мерзнет, той москаль. Ну или ябатька. Это главный наш лозунг в предстоящем сезоне. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А пока они, светлые, просвещенные, демократичные, будут мыться салфетками, вонять, жрать холодные стейки, воровать дрова, когда они погрузятся в инфляционный хаос и станут отапливать миллионами евро один камин, мы думаем о будущем. На неделе Президент собрал совещание по партиям и гражданскому обществу. Ох, как заверещали западные прихвостни. Неделю стон стоит по всем крысиным норам и схронам. А мы согласимся с каждым словом нашего лидера. «Мы это уже упустили». Лукашенко рассказал, какими могли бы быть выборы Президента. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Вы достали уже врать о своей демократии. Нет ее нигде. В США никогда к власти не смогут прийти коммунисты. Парламент в Германии назначает канцлера. Кто выбрал всяких боррелей и фон дер ляйнов? Откуда они вообще появляются? Их выращивают в пробирках политтехнологий. От того с башкой проблемы. От того кастраты и евнухи. Там никто не допустит к власти хоть кого-то, симпатизирующего России. Нигде никаких выборов нет. Потому что демократия – это ложь. Ложь от начала до конца. А отец лжи – дьявол, сказано в Евангелии. А потому демократия в аду, а на небе царство. Это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Если бы во времена первой волны ковида наш лидер зависел бы от таких дебильных вещей, как общественный консенсус, социальный запрос и чего вы там еще напридумывали – мы бы опустились на такое днище, из которого не выбрались бы никогда. Рухнула бы экономика, жрать нечего было бы, никто бы не вытащил, не помог. Но он жестко, волевым решением выбрал иной путь. И мы и здоровье людей спасли, и веру не предали, храмы не заколотили, и экономику спасли, и даже выросли в последствии. Демократия – туфта и дрянь. Мы же живем по принципам народовластия. Это когда лидер, чувствуя и зная, понимая свой народ, тот самый – большой, глубинный, сильный, чувствуя его истинные запросы, понимая ответственность перед будущими поколениями – ведет страну сквозь шторм истории. А выборы сейчас – это только очередная возможность Запада покачать ситуацию.

Григорий Азаренок:

Говорят о партиях. Однажды было сказано одним писателем: нам не нужна политическая реформа, нам нужны алтари и оборонные заводы. Алтари охранят Беларусь на небесах, а оборонные заводы – на земле. Но, может быть, нам нужна партия? Партия не войны, а партия победы. Которая будет искать и искоренять змагарскую вражину. Которая, как только сюда кто-то явится с западными деньгами в зубах, выбьет ему эти самые зубы. Партия, которая наконец прочитает все учебники и искоренит оттуда змагарскую ересь. Партия, которая пройдется по всем улицам всех городов, посетит все бары, музеи и клубы. И за шиворот на свет божий, на людской позор вытащит змагарских отщепенцев. Партия, которая станет ночным кошмаром послов и послиц, беспутно шатающихся по судам к террористам. Партия, которая с утра пораньше съездит с ГУБОПом на задержание очередного анонимного воина, чтобы зафиксировать позорище того, кто клеймит позором героев. Партия, которая будет стоять на границе с нашими военными. Партия, которая поедет на Донбасс, чтобы лично увидеть, чего мы избежали ценой нескольких синих задних батонов. Есть такая партия, как говорит классика. Эта партия – весь белорусский народ. А для тех, кто желает сдать страну врагу, у нас есть другая партия. Опричнина. Поздравляем легендарных ребят из 3214. 80 лет. Служу Президенту и Отечеству – звучит у вас во время присяги. Это самые важные слова для всей нашей страны.