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Когда и какие страны будут принимать белорусов без визы? Юрий Амбразевич рассказал подробности

23 июля 2023 19:20
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На карте стало еще на одну дружественную страну больше. Никарагуа отменяет визы для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кончено, страна далекая. Это крупнейшее по площади государство в Центральной Америке. Расположилось оно между Коста-Рикой и Гондурасом.

Когда и какие страны будут принимать белорусов без визы? Юрий Амбразевич рассказал подробности-1

И хоть въезд свободный для нас, но пока добраться туда достаточно проблематично. Прямых рейсов, конечно, нет. Даже из Москвы не доберешься. Жаль. Виды завораживают! Но, судя по всему, в ближайшее время еще несколько стран будут принимать белорусов с распростертыми объятиями.

Об этом в интервью нам рассказал замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич.

Ольга Коршун, СТВ:
Мы ведем с другими странами переговоры, чтобы упростить или отменить эти въездные визы для белорусов?

Когда и какие страны будут принимать белорусов без визы? Юрий Амбразевич рассказал подробности-4

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
У нас ведутся переговоры с целым рядом экзотических стран. К периоду без дождей мы новые соглашения заключим.

Ольга Коршун:
То есть какие-то райские острова будут нам доступны.

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# Государственная политика в сфере туризма # общество # Ольга Коршун # Юрий Амбразевич # Фотофакт

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