Когда и какие страны будут принимать белорусов без визы? Юрий Амбразевич рассказал подробности

На карте стало еще на одну дружественную страну больше. Никарагуа отменяет визы для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кончено, страна далекая. Это крупнейшее по площади государство в Центральной Америке. Расположилось оно между Коста-Рикой и Гондурасом.

И хоть въезд свободный для нас, но пока добраться туда достаточно проблематично. Прямых рейсов, конечно, нет. Даже из Москвы не доберешься. Жаль. Виды завораживают! Но, судя по всему, в ближайшее время еще несколько стран будут принимать белорусов с распростертыми объятиями.

Об этом в интервью нам рассказал замминистра иностранных дел Юрий Амбразевич.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы ведем с другими странами переговоры, чтобы упростить или отменить эти въездные визы для белорусов?