Сплавы на байдарках и полёты на мотодельтапланах. Что предлагает белорусская экстрим-индустрия?

Новости Беларуси. Чтобы хорошо отдохнуть, ждать зимы вовсе необязательно. В этом убедилась и Екатерина Капылович. Она получила задание мечты и в полной мере оценила туристический потенциал и красоту нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш корреспондент буквально парила в облаках от увиденного. А самое главное, что такой отдых доступен всем и каждому 24/7, не покидая пределы родной Беларуси.

«Понравилось и мне, и детям». Мистическая красота полесских болот – оценили пейзажи нетронутых мест. Если спокойный санаторный отдых не ваш вариант, не спешите уплывать в заморские края. Отечественной экстрим-индустрии есть что вам предложить.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Все большую популярность у белорусов приобретает туристический сплав на байдарках. Эти лодки ждут туристов на берегу живописной реки Птичь. Каяк весит 40 килограммов, сам же выдерживает вес двух взрослых человек. Что важно: чтобы действительно насладиться водной поездкой, необходимо соблюдать правила безопасности: быть спокойным, не совершать резких движений в стороны и держать равновесие. Олег и Наталья уже не новички – однажды сплавились и вошли во вкус. Мечтают в скором времени отправится в многодневный заплыв. А пока выбирают для себя двухчасовые маршруты – отличный способ отдыха после сложного рабочего дня.

Наталья Кадеба:

Я, в принципе, спокойна, если сзади мужчина, он опытный. Если даже перевернемся, я думаю, что меня спасут. Но плаваю я тоже хорошо очень, поэтому нет вопросов. Это новые ощущения, это природа. Вы такой природы никогда не увидите, если вы на водной глади.

Елена Коротких, директор туристической фирмы:

В Беларуси очень много красивых рек, да и к тому же такой вид отдыха не требует специальной подготовки. Есть маршруты для новичков и для профессионалов. Для новичков мы рекомендуем начинать с коротких дистанций, например, от нескольких часов. Это могут быть маршруты по Птичи, Свислочи, к примеру. Для уже опытных байдарочников мы предлагаем маршруты по Ислочи, Неману, Страче. Они более длительные и сложные.

Если при взгляде на лодку и весло ваше сердце не начинает биться быстрее, наверняка ваша стихия – воздух. И тут есть где расправить крылья. Шум мотора, ветер в волосах и потрясающие виды родной природы – любители аэротуризма оценят полеты на мотодельтаплане. И не только.

Руслан Иванов, пилот-инструктор мотодельтаплана:

Мы летаем на мотодельтапланах, еще у нас есть гироплан, он же автожир (может, кому-то будет это название более известно) и воздушный шар. Воздушный шар летает у нас на рассвете и на закате. Он очень капризный к погодным условиям, поэтому тут нужно будет под полет подстраиваться.