Когда Беларусь выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом? Прогноз Минздрава

Такой прогноз сделан с учетом того, что эпидсезон по заболеваемости гриппом прогнозируется на январь-февраль, сюда же накладываются и острые респираторные инфекции с гриппом.

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре-январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным на 16 ноября, в стране выздоровели и выписаны 96 462 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Положительный тест выявлен у 115 448 человек. Всего за это время провели более 2,9 миллионов тестов. Умерли 1053 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Минздраве также отметили, что обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси. Правда, пока штрафов в отношении граждан за отсутствие маски нет, но ответственность будут нести руководители организаций, где выявили нарушителя.

Обязательный масочный режим введён в Минской области. Где нельзя находиться без средств защиты?

По правилам, граждане должны использовать средства индивидуальной защиты на рабочих местах, обязательно в магазинах, кафе и общественном транспорте.