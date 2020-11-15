Амбулатория обслуживает около 1500 человек. Как медики работают во время коронавируса в деревнях?
Новости Беларуси. В первую волну именно деревня стала идеальным местом для самоизоляции. Многие горожане в родительских домах провели свои отпуска. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Мычка, корреспондент:
Но сегодня лишние встречи с родителями – это риск принести в дом беду. На страже здоровья деревенских жителей ФАПы и амбулатории. Они успели перевооружиться после первой волны.
Вильчицкая амбулатория обслуживает около 1500 человек. Это жители двух агрогородков и трех деревень. Половина медперсонала с самого утра оказывает помощь на дому. Остальные принимают тех, кто пришел на прием лично.
Сейчас мы с вами заполним требования самоизоляции. Здесь есть памятка о правилах, которые вы должны соблюдать, когда находитесь на самоизоляции. То есть, если вам необходимо сходить в магазин либо в ближайшую аптеку, масочка, перчаточки – вы имеете на это полное право. Если вам становится плохо, у вас повысилась температура тела, кашель, стало тяжело дышать, вы звоните в 103 и сообщаете диспетчеру, что вы вероятный случай COVID-19.
Помощник врача Ольга Шкредова до обеда уже успела побывать в соседних деревнях. Из местного аптечного киоска она доставляет все необходимые лекарства пациентам в радиусе 15 километров.
Ольга Шкредова, помощник врача Вильчицкой амбулатории:
Если пациент просит: принесите мне, пожалуйста, рецепт либо отоварьте его в аптеке, либо медикаменты принесите, мы все носим. По возможности его не привлекаем, чтобы не ходили сюда, все обслуживаем на дому.
Ассортимент аптеки едва вмещается в шкафчики. Есть все: от средств индивидуальной защиты до серьезных медпрепаратов. Ехать в город у сельских жителей необходимости нет.
Перерыв между первой и второй волной медики здесь использовали максимально продуктивно. Атаку вируса отражают профилактикой и современными технологиями.
Григорий Моисеев, заместитель главного врача Могилевской поликлиники № 11:
В амбулатории имеется компьютер, врач обеспечен планшетом с 3G-модемом и камерой. Это сделано для того, чтобы, находясь на вызове, если врачу необходима помощь, то есть консультация узкого специалиста, например, такого, как хирург или невролог, он прямо из квартиры пациента или дома имел возможность связаться непосредственно с врачом в поликлинике и получить ту или иную консультацию. Это сделано для того, чтобы у пациентов была доступность оказания медицинской помощи. Ему не нужно ехать в город в поликлинику, он может получить консультацию, не выходя из дома.
На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса? Подробности здесь.