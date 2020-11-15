Амбулатория обслуживает около 1500 человек. Как медики работают во время коронавируса в деревнях?

Новости Беларуси. В первую волну именно деревня стала идеальным местом для самоизоляции. Многие горожане в родительских домах провели свои отпуска. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Мычка, корреспондент:

Но сегодня лишние встречи с родителями – это риск принести в дом беду. На страже здоровья деревенских жителей ФАПы и амбулатории. Они успели перевооружиться после первой волны.

Вильчицкая амбулатория обслуживает около 1500 человек. Это жители двух агрогородков и трех деревень. Половина медперсонала с самого утра оказывает помощь на дому. Остальные принимают тех, кто пришел на прием лично.

Сейчас мы с вами заполним требования самоизоляции. Здесь есть памятка о правилах, которые вы должны соблюдать, когда находитесь на самоизоляции. То есть, если вам необходимо сходить в магазин либо в ближайшую аптеку, масочка, перчаточки – вы имеете на это полное право. Если вам становится плохо, у вас повысилась температура тела, кашель, стало тяжело дышать, вы звоните в 103 и сообщаете диспетчеру, что вы вероятный случай COVID-19.

Помощник врача Ольга Шкредова до обеда уже успела побывать в соседних деревнях. Из местного аптечного киоска она доставляет все необходимые лекарства пациентам в радиусе 15 километров.

Ольга Шкредова, помощник врача Вильчицкой амбулатории:

Если пациент просит: принесите мне, пожалуйста, рецепт либо отоварьте его в аптеке, либо медикаменты принесите, мы все носим. По возможности его не привлекаем, чтобы не ходили сюда, все обслуживаем на дому.

Ассортимент аптеки едва вмещается в шкафчики. Есть все: от средств индивидуальной защиты до серьезных медпрепаратов. Ехать в город у сельских жителей необходимости нет.

Перерыв между первой и второй волной медики здесь использовали максимально продуктивно. Атаку вируса отражают профилактикой и современными технологиями.