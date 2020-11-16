До -5 градусов. В Беларуси ожидаются заморозки

Новости Беларуси. 17 ноября по востоку Беларуси ожидается до 5 градусов мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет преобладать облачная погода. Мокрый снег и дождь пройдут по большей части страны. Местами будет слабый туман и гололед.

На дорогах возможна гололедица, поэтому автолюбителям самое время сменить резину. Теплее всего будет по юго-западу – до +10°C.