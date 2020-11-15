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Медики рассказали, как людям с сахарным диабетом обезопасить себя во время коронавируса

15 ноября 2020 16:56
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Новости Беларуси. Сегодня диабет для многих не болезнь, а образ жизни, когда нужно следить за питанием, высчитывать калории, не пропускать инъекции инсулина, обязательна и физнагрузка. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Медики рассказали, как людям с сахарным диабетом обезопасить себя во время коронавируса-1

Это словно научиться жить заново. Только вот ныне обстоятельства таковы  нужно беречь себя втройне. Люди с сахарным диабетом не чаще заболевают COVID, чем население в целом. Но при этом для них куда более велик риск серьезных осложнений, которые, конечно, у медиков под контролем.

Медики рассказали, как людям с сахарным диабетом обезопасить себя во время коронавируса-4

Елена Кузьменкова, заведующая эндокринологическим отделением ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:
Мы должны помнить, что пациенты с сахарным диабетом являются группой риска по развитию коронаинфекции и тяжести ее протекания. Поэтому мы всегда предупреждаем всех своих пациентов, чтобы они соблюдали эпидрежим, чтобы не были на массовых мероприятиях, носили маску, обязательно следили за своей гликемией, за сахарами.

Медики рассказали, как людям с сахарным диабетом обезопасить себя во время коронавируса-7

В это время они обязаны более внимательно относиться к себе. Любые консультации мы можем проводить онлайн. Наша профессура нам помогает, поэтому мы высылаем заключение пациента. Использование современной техники тоже позволяет минимизировать контакты на этот период.

Медики рассказали, как людям с сахарным диабетом обезопасить себя во время коронавируса-10

Лариса Данилова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эндокринологии БелМАПО, председатель Белорусского общества эндокринологов:
Та самоизоляция, которая была рекомендована пациентам с сахарным диабетом, на каком-то этапе позволила констатировать минимальное количество случаев, когда заболевал пациент с сахарным диабетом. Негативные исходы были характерны для лиц с ожирением. И, конечно, пациенты с сахарным диабетом старших возрастных групп относятся к группе высокого риска осложнений.

Медики рассказали, как людям с сахарным диабетом обезопасить себя во время коронавируса-13

Вы никогда не задумывались, что организм человека работает, чтобы жить? Так вот и врачи ежедневно сражаются с теми или иными диагнозами за жизни людей.

Медики рассказали, как людям с сахарным диабетом обезопасить себя во время коронавируса-16

Поздравляю их всех! За их внимание, за то, что они заботятся, всегда позвонят и напомнят даже: «Приходите, пожалуйста, на контроль».

Здоровья, успехов в работе и благодарных пациентов!

Меньше объема порций, здоровая еда, отсутствие курения, двигательная активность все то, что позволит белорусам оставаться здоровыми. С Днем диабета!

Контроль уровня сахара 288 раз в сутки, 600 тестов в час. Как работает современная система по изучению сахарного диабета? Читайте далее.

# Коронавирус # Здоровье # Елена Кузьменкова # Лариса Данилова # Кристина Федорович # Фотофакт

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